株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2026年3月19日（金）～4月9日（木）の期間で宮古島大会特別特典付トライアスロン向けお試しセットを限定販売いたします。

2026年4月19日（日）開催される「第40回日本トライアスロン宮古島大会」に合わせて、電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration」をお気軽にお試しいただけるセットをご提供いたします。この機会にぜひお試しください。▼宮古島大会特別特典付トライアスロン向けお試しセットのご購入はこちらhttps://shop.pfandh.jp/products/triathlon-miyako2026

宮古島大会特別特典付トライアスロン向けお試しセットをご購入いただいた方は下記の特典を選択できます！

《宮古島大会向け選べる限定特典》

特典① スウェットテスト 10,000円OFFクーポン

※先着10名様限定（宮古島大会会場で実施できる方のみ対象）

特典② カーボオンリードリンクミックス 1袋引換券

宮古島大会 プレシジョンブースにてお渡します。（当日、購入画面をPF＆Hブースにてお見せください）

プロサイクリングチームと共同開発（ツール・ド・フランスのためにプロサイクリングのロット・ドストニーと共同開発）されたカーボオンリードリンクミックス！ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！最大 120g/Lの炭水化物を補給可能グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、ボトルから飲むだけなので 咀嚼（そしゃく）不要です。電解質なしなのでナトリウム量を自由に調整できます。一般のスポーツドリンクはカーボ + 電解質が固定ですが、カーボオンリードリンクミックスは、カーボと電解質を分けて摂取することができます。気温や発汗量に応じて、カーボオンリードリンクミックスに電解質を混ぜて使うことができるので、自分に合ったドリンクを作ることも可能です。

特典③ オリジナルステッカープレゼント

宮古島大会にご参加されない方には、ステッカーをお送りします。※特典はカート画面で選択できます。

▼宮古島大会特別特典付トライアスロン向けお試しセットのご購入はこちらhttps://shop.pfandh.jp/products/triathlon-miyako2026

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有）・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有）・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・汗で失われる電解質を素早く補給・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル・1袋120kcal+カフェイン100mg含有・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・効きがいい・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

▼宮古島大会特別特典付トライアスロン向けお試しセットのご購入はこちらhttps://shop.pfandh.jp/products/triathlon-miyako2026▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要

商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081