日本アニメーション株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:石川和子)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『ちびまる子ちゃん』が起用されたTV-CMとして、「プレモル子ちゃん・味も一新」篇(15秒)を、3月26日(木)から全国で順次オンエア開始します。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら?」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは、昨年2月から放映がスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じており、前作から津田健次郎さんがナレーションを担当しています。

■新TV-CMについて

「プレモル子ちゃん・味も一新」篇同様、モノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーの表現で商品を強調した最新作では、中味・パッケージが一新した「ザ・プレミアム・モルツ」を、はじめて飲むプレミアムなまるちゃんたちのリアクションをズームアップで捉えたシーンを通じて、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というメッセージを訴求していきます。津田さんの味わい深いナレーションに乗せて描かれる、広瀬さん、伊藤さん、オダギリさんのすてきな飲みっぷりにご注目ください。

■TV-CMストーリー

「プレモル子ちゃん・味も一新』篇(15秒)

「一新!」というナレーションをバックに、「ザ・プレミアム・モルツ」を飲む姿を、プレミアムなたまちゃん(伊藤さん)、プレミアムな花輪クン(オダギリさん)、プレミアムなまるちゃん(広瀬さん)の順に、ズームアップで映していきます。ひと口飲んだ後、「あ!」「おお…」「そうきましたか…」と一様に驚きのリアクションを見せる3人。「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というタイトルと津田さんのナレーションに続いて、ブランドカラーの紺をバックに「一新」というタイトルカットが決まります。グラスを手に肩を並べながら、おいしそうに「ザ・プレミアム・モルツ」を飲むプレミアムなまるちゃんたち。その姿に、「いい飲みっぷりである」という津田さんのナレーションが重なります。

■撮影エピソード

今回は、中味・パッケージが一新した「ザ・プレミアム・モルツ」をはじめて飲むカットを撮るということで、本番前からワクワクしていたキャストの皆さん。見事一発OKを決めたオダギリさんを筆頭に、いずれもファーストテイクから自然体かつおいしそうなリアクションを披露すると、モニター越しに見ていたスタッフの皆さんから「うらやましい」「飲みたい」という声が次々と聞こえてきました。

「プレモル子ちゃん」シリーズも2年目を迎えて、キャスト、スタッフの絆もますます深まり、休憩中は他愛のない会話で盛り上がっていた3人。同時にカメラ前へ呼ばれた広瀬さんと伊藤さんが、お互いニコニコ笑いながら競うように早歩きして向かったかと思うと、待ち時間には「えー!?」「あははは!」と楽しそうなおしゃべりや笑い声が聞こえてくるなど、まるちゃんとたまちゃんのような仲良しコンビの掛け合いを、スタッフ一同がほっこりしながら見守っていました。

■TV-CM概要

タイトル: 「プレモル子ちゃん・味も一新」篇(15秒)出演: 広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー／津田健次郎(ナレーション)放映開始日: 3月26日(木)より順次放送地域: 全国※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

「プレモル子ちゃん・味も一新」篇15秒 https://www.youtube.com/watch?v=O6n3ZyGLK6s

▼「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページhttp://suntory.jp/PREMIUM/

【「ちびまる子ちゃん」について】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市(現・静岡県静岡市清水区)を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子(さくら ももこ)と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。1986年に『りぼん』(集英社)で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破(デジタル版を含む)、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト: https://www.chibimaru.tv/

公式X(旧Twitter): @tweet_maruko(https://x.com/tweet_maruko)

Instagram: @chibimaruko_official/(https://www.instagram.com/chibimaruko_official/)

Facebook: https://www.facebook.com/chibimaruko.official/

YouTube:https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【「ザ・プレミアム・モルツ」に関するお問い合わせ先】「ザ・プレミアム・モルツ」新CM PR事務局(電通PRコンサルティング内)【TV担当】本多 TEL:090-9150-7034／Email: hiromichi.honda@dentsuprc.co.jp【紙・WEB担当】 武藤 TEL:070-3154-7231／Email: eri.muto@dentsuprc.co.jp

【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当:西方E-mail:pr-NA@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。「©さくらプロダクション/日本アニメーション」