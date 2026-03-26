「ザ・プレミアム・モルツ」 新TV-CM 広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさん出演 ナレーションは津田健次郎さんが担当 “一新”した「ザ・プレミアム・モルツ」を飲んだ プレミアムなまるちゃんたちのリアクションは…！？ 「プレモル子ちゃん・味も一新」篇 3月26日（木）から全国で順次オンエア開始 インタビューでは「最近驚いた出来事」「心が満たされたエピソード」を発表

サントリー（株）は、「ザ・プレミアム・モルツ」の新TV-CMとして、国民的漫画・アニメである「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの「プレモル子ちゃん・味も一新」篇（15秒）を、3月26日（木）から全国で順次オンエア開始します。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは、昨年2月から放映がスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じており、前作から津田健次郎さんがナレーションを担当しています。





新TV-CM「プレモル子ちゃん・味も一新」篇

新TV-CMについて

「プレモル子ちゃん・味も一新」篇同様、モノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーの表現で商品を強調した最新作では、中味・パッケージが一新した「ザ・プレミアム・モルツ」を、はじめて飲むプレミアムなまるちゃんたちのリアクションをズームアップで捉えたシーンを通じて、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というメッセージを訴求していきます。津田さんの味わい深いナレーションに乗せて描かれる、広瀬さん、伊藤さん、オダギリさんのすてきな飲みっぷりにご注目ください。

TV-CMストーリー

「プレモル子ちゃん・味も一新』篇（15秒）

「一新！」というナレーションをバックに、「ザ・プレミアム・モルツ」を飲む姿を、プレミアムなたまちゃん（伊藤さん）、プレミアムな花輪クン（オダギリさん）、プレミアムなまるちゃん（広瀬さん）の順に、ズームアップで映していきます。ひと口飲んだ後、「あ！」「おお…」「そうきましたか…」と一様に驚きのリアクションを見せる3人。「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というタイトルと津田さんのナレーションに続いて、ブランドカラーの紺をバックに「一新。」というタイトルカットが決まります。グラスを手に肩を並べながら、おいしそうに「ザ・プレミアム・モルツ」を飲むプレミアムなまるちゃんたち。その姿に、「いい飲みっぷりである」という津田さんのナレーションが重なります。

撮影エピソード

今回は、中味・パッケージが一新した「ザ・プレミアム・モルツ」をはじめて飲むカットを撮るということで、本番前からワクワクしていたキャストの皆さん。見事一発OKを決めたオダギリさんを筆頭に、いずれもファーストテイクから自然体かつおいしそうなリアクションを披露すると、モニター越しに見ていたスタッフの皆さんから「うらやましい」「飲みたい」という声が次々と聞こえてきました。

「プレモル子ちゃん」シリーズも2年目を迎えて、キャスト、スタッフの絆もますます深まり、休憩中は他愛のない会話で盛り上がっていた3人。同時にカメラ前へ呼ばれた広瀬さんと伊藤さんが、お互いニコニコ笑いながら競うように早歩きして向かったかと思うと、待ち時間には「えー！？」「あははは！」と楽しそうなおしゃべりや笑い声が聞こえてくるなど、まるちゃんとたまちゃんのような仲良しコンビの掛け合いを、スタッフ一同がほっこりしながら見守っていました。

TV-CM概要

タイトル ： 「プレモル子ちゃん・味も一新」篇（15秒）

出演 ： 広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー／津田健次郎（ナレーション）

放映開始日 ： 3月26日（木）より順次

放送地域 ： 全国

※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

「プレモル子ちゃん・味も一新」篇15秒 https://www.youtube.com/watch?v=O6n3ZyGLK6s

▼「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ

http://suntory.jp/PREMIUM/

「ザ・プレミアム・モルツ」について

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、2025年12月下旬以降順次、パッケージおよび中味を刷新しました。本ブランドは、チェコおよびその周辺国で収穫・製麦されたダイヤモンド麦芽の一部使用や天然水醸造など、素材・製法に徹底的にこだわっています。

また、「ザ・プレミアム・モルツ」は、2023年以降、“新プレミアム創造”として、時代と共に変わる“プレミアム”のイメージに合わせた価値の提供に取り組んでいます。その中で近年、ゆとり、余裕といった心の豊かさがさらに重要になっていると考えました。今回、今の時代によりふさわしいプレミアムビールを目指し、パッケージのベースカラーを金から紺へと大幅に刷新し、心の豊かさを表現しました。中味は、麦芽由来の香味成分の解析を深め、うまみに寄与する成分の引き出し方を進化させることで、さらに“深いコク”と“心地よい余韻”を実現しました。

※以下のインタビューコメントはそれぞれ個別にお伺いしたものです。

広瀬すずさんインタビュー

―今回のCMでは一新された「ザ・プレミアム・モルツ」を飲んで驚くシーンが印象的でしたが、

最近プライベートやお仕事で驚いた出来事を教えてください。

雪国でロケをした時、普段あまり雪を見る機会がないので、楽しみにしていたら、こんなに過酷で大変なのだと感じた瞬間がありました。腰くらいまで雪が積もっているところを、「なんとなくこの方向へ歩いてください」みたいな感じで撮影していて、転んだらもう立てないほどのしんどさで、足腰がめちゃくちゃ鍛えられて。最初は勝手にテンションが上がって、遊び感覚でウキウキしていましたが、その雪道を一回歩いたら眠くなるほどの疲労でした。よく雪国のニュースを見ながら「いいなぁ」と思っていましたが、本当に甘く考えてはいけないなと。ただ、やっぱり撮った映像はとてもすてきで、「このギャップは何なんだろう？」と驚かされました。

―「ザ・プレミアム・モルツ」はゆったりとした、心が満たされる時間を大切にしているビールです。最近プライベートで「これは心が満たされたな」と感じたエピソードを教えてください。

お仕事でバタバタしておうちに遅く着いて、次の日も早いと「すぐ寝なきゃ」と思いますが、1日がもったいない気がして、グラスにプレモルを入れて飲んで、少しだけゆったりした時間を過ごすようにしています。その日撮ったシーンを思い返したり、ただただ自分が褒められている動画を見たり。体も疲れていて眠いけど、褒められている動画を見て自己肯定感を上げるというか。すぐ寝ると、ちょっと悔しくて。そういうふうに優雅に過ごして、自分に浸る時間が最近は毎日あります。

―そういう時間が意外と癒やされるんですね。

ドラマや映画に関わっているスタッフさんは、私よりもっと遅く帰って、次の朝も早かったりする方もたくさんいますが、そんなハードスケジュールの中でも「1杯は飲みたいよね」「その1杯を楽しみに頑張っている」と、現場で話題になることがあります。私はその1杯プラス、自分が褒められている動画を見るという、ただただ気持ちのいい時間を過ごしています（笑）。

伊藤沙莉さんインタビュー

―今回のCMでは一新された「ザ・プレミアム・モルツ」を飲んで驚くシーンが印象的でしたが、

最近プライベートやお仕事で驚いた出来事を教えてください。

うちのワンちゃんがいつの間にか「お手」をし始めたことです。2匹飼っていて、女の子の方は結構すぐできるようになったのですが、男の子の方は「なんじゃそりゃ」みたいな感じで。でも、できた方が（おやつを）もらえる割合が多いと気付いたのか、私が仕事で遠征に行って帰ってきた頃からやるようになって。夫が仕込んだのかもしれないですけど、急な成長に驚きました。

―「ザ・プレミアム・モルツ」はゆったりとした、心が満たされる時間を大切にしているビールです。最近プライベートで「これは心が満たされたな」と感じたエピソードを教えてください。

昨年も毎年恒例のクリスマスパーティーをおうちですることができたのですが、もうどこを見ても好きな人しかいないし、みんながいろいろなところで楽しそうに笑って、しゃべっている姿を見ながら、すごくいい時間だなと思いました。それこそ、みんなでお酒を飲んだり、おいしいご飯を食べたり、ゲームをしたりとかして。その時間は自分にとっての贅沢なご褒美でしたし、とっても満たされました。

―参加した方にクリスマスプレゼントをしたりとか？

そうですね。宅配サービスでサンタさんとかの絵が描いてある袋を買って、そこに海外ロケへ行った時に現地で買ったお菓子や調味料を詰めたものを、来てくれてありがとうということで、みんなに配りました。あと、海外セレブの方々が、あえてダサいサンタさんやトナカイがデザインされた「アグリーセーター」をみんなで着てパーティーをするということをどこかで見聞きして、それもいいなと思って。でも、ただ買ってきて着るだけでは面白くないので、自分でサンタさんやワンちゃんたちの絵を描いて、それをプリントしたトレーナーを作ってみんなに配って、それをユニフォームにしてクリスマスパーティーをしました。

オダギリジョーさんインタビュー

―今回のCMでは一新された「ザ・プレミアム・モルツ」を飲んで驚くシーンが印象的でしたが、

最近プライベートやお仕事で驚いた出来事を教えてください。

この間、台湾で地元のポテトチップスを勧められて食べたら、めちゃめちゃおいしくて。それ日本にはない目玉焼き味だったんですよ。もう目玉焼きとしか思えない、ホッとする味というか。いろいろな味を研究しまくっている日本で、そんなシンプルな目玉焼き味は作らなかったんだなと思って、ちょっと驚きました。もし台湾に行くことがあったら、皆さんにもぜひ挑戦していただきたいなと思います。

―「ザ・プレミアム・モルツ」はゆったりとした、心が満たされる時間を大切にしているビールです。最近プライベートで「これは心が満たされたな」と感じたエピソードを教えてください。

僕の誕生日が 2月の真ん中ぐらいなんですけど、今年の1月、友達に会いに地方へ行って居酒屋で飲んでいる時、突然ハッピーバースデーの曲が流れて、ケーキが運ばれてきたんですよ。まさかこの年になって、そういうことをやってくれる人がいるんだ、まだこういうことが許される年齢なんだなと思って、ちょっとほっこりしたというか。周りの方々のそういう優しさに心が満たされた感じでした。恥ずかしかったですけどね（笑）。