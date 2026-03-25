地元・横浜ならではの特別なコラボレーション「EXPO 2027 オフィシャルストア ズーラシア アクアテラス店」オープン！オカピとのコラボレーション商品も　2026年4月2日（木）オープン＆販売開始

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の新たな拠点として、「よこはま動物園ズーラシア」に「EXPO 2027 オフィシャルストア ズーラシア アクアテラス店」を2026年4月2日（木）にオープンいたします。また、同日より「よこはま動物園ズーラシア」との公式コラボレーション商品を同店限定で発売を開始いたします。

今回のコラボレーションでは、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」が、「よこはま動物園ズーラシア」で人気の「オカピ」たちと一緒に、自然の中で楽しそうに過ごす様子を商品化しました。さらに、新ストアのオープンと公式コラボレーション商品の発売を記念して、4月2日（木）の初日には「よこはま動物園ズーラシア」園内にて「オカピ」と「トゥンクトゥンク」が登場するグリーティングイベントを開催します。

花と緑、そして動物たちの魅力が詰まった、GREEN×EXPO 2027のワクワク感を体感いただける新たなオフィシャルストアと特別なコラボレーション商品を、ぜひお楽しみください。

EXPO 2027 オフィシャルストア ズーラシア アクアテラス店について

店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルストア ズーラシア アクアテラス店

場所 ：よこはま動物園ズーラシア「アクアテラス ギフトショップ」内（神奈川県横浜市旭区上白根町1175-1）

営業時間：9：30 ～ 17：00（定休日はよこはま動物園ズーラシアに準ずる）

※オープン初日のみ12：00 ～ 17：00

商品ラインナップについて

商品名：EX27 TK 【ズーラシア】 ぬいぐるみ ちょころんトゥンクトゥンク＆オカピ AQA

価格 ：3,000円（税込）

商品名：EX27 TK 【ズーラシア】 ぬいぐるみ キーホルダートゥンクトゥンク＆オカピ AQA

価格 ：1,800円（税込）

商品名：EX27 TK 【ズーラシア】 ぬいぐるみ くるりんずトゥンクトゥンク AQA

EX27 TK 【ズーラシア】 ぬいぐるみ くるりんずオカピ AQA

価格 ：各2,200円（税込）

商品名：EX27 TK 【ズーラシア】 ハンドストラップ 動物画像 AQA

EX27 TK 【ズーラシア】 ハンドストラップ 動物イラスト AQA

価格 ：各800円（税込）

商品名：EX27 TK 【ズーラシア】 ガラスマグネット AQA

価格 ：各800円（税込）

商品名：EX27 TK 【ズーラシア】 ステッカーシート AQA

価格 ：1,500円（税込）

商品名：EX27 TK 【ズーラシア】 アクリルキーホルダー 動物画像 AQA

EX27 TK 【ズーラシア】 アクリルキーホルダー 動物イラスト AQA

価格 ：各800円（税込）

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア ズーラシア アクアテラス店

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

「オカピ」と「トゥンクトゥンク」のグリーティングイベント開催

「EXPO 2027 オフィシャルストア ズーラシア アクアテラス店」のオープンとコラボレーション商品の発売を記念して、よこはま動物園ズーラシア内「ころこロッジ」に「オカピ」と「トゥンクトゥンク」が遊びに来ます！写真撮影やふれあいをお楽しみいただけます。

【イベント概要】

日時 ：4月2日（木） １. 13:00～、２. 15:00～、(各回約30分)

定員 ：各回30組

参加方法：各回30分前より、ころこロッジ前にて整理券を先着順で配布いたします。

※当日はご来場順にご案内させていただきます。

※各回開始10分前までに指定の場所にお並び下さい。

時間を過ぎた場合、ご参加いただけない場合がございます。

※整理券の配布時間は、当日の状況に合わせて変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※写真撮影は１グループ１枚とさせていただきます。スマートフォン・カメラ等はご持参ください。

※イベントへの参加は無料ですが、よこはま動物園ズーラシアへの入園料はお客様ご自身での

ご負担となります。

「よこはま動物園ズーラシア」について

「生命の共生・自然との調和」をメインテーマに掲げ、1999年に開園した日本最大級の動物園です。広大な敷地は世界の気候帯や地域別に8つのゾーンに分かれており、動物たちが本来暮らしている自然環境を再現した「生息環境展示」を行っています。オカピやテングザルなど、世界中の希少な動物たちに出会うことができる横浜を代表するお出かけスポットです。

・公式サイト：https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 ：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」