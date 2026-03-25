SURF Musicから3月にリリースされた楽曲を紹介巨勢典子サンプリング楽曲とglobeリミックスがプラットフォームから誕生

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスの「SURF Music」は、2026年3月に同プラットフォームからリリースされたリミックス作品として、A.Valley・Polo San Pablo feat. 巨勢典子「In This Life」および、globe「Love again」リミックスコンテストから生まれた4作品を発表いたします。

本リリースは、SURF Music上で展開されるサンプリングおよびリミックスコンテストを通じて生まれた楽曲群を紹介するものであり、過去の名曲を新たな文脈で再解釈し、次世代のクリエイターへとつなぐ取り組みの一環となります。

巨勢典子サンプリングから生まれた新作 A.Valley・Polo San Pablo feat. 巨勢典子「In This Life」

「In This Life」は、ジャズヒップホップの美学を現代的に再解釈した楽曲であり、Nujabesのレーベルにルーツを持つ文脈とサンプリング文化を背景に、SURF Music上のプロジェクトから誕生しました。

A.ValleyとPolo San Pabloによるコラボレーション作品として制作され、巨勢典子の楽曲「Still I Miss You」をサンプリング。人生の浮き沈みや内面の葛藤、そしてその中にある光を静かに描き出すスピリチュアル・ヒップホップ作品となっています。

浮遊感のあるビートと余白を活かしたサウンドデザインの中で、A.Valleyは内省的なリリックを丁寧に紡ぎ、「Sometimes we got fight / Sometimes we got strife」といった現実的な葛藤を描きながらも、「Got love and this light」という希望の視点を提示。語りすぎない表現によって、リスナーそれぞれの人生と重なり合う余韻を生み出しています。

【楽曲情報】■リリース情報

アーティスト：A.Valley・Polo San Pablo feat. 巨勢典子

タイトル：In This Life

配信日：2026年3月25日（水）

配信URL：https://big-up.style/ADRf9uAjSZ

■アーティスト情報

＜A.Valley＞

内省的なリリックとスピリチュアルな視点を特徴とするヒップホップアーティスト。日常のリアリティと精神性を行き来する表現で独自の世界観を構築している。

Instagram：https://www.instagram.com/a.valley_/

X (Twitter)：https://x.com/AValley8

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＜Polo San Pablo＞

メロウで奥行きのあるサウンドメイクを得意とするプロデューサー。サンプリングを軸にした叙情的なトラックで注目を集める。

Instagram：https://www.instagram.com/polosanpablo

X (Twitter)：https://x.com/polosanpablo

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＜巨勢典子＞

代表曲「 I Miss You」は、nujabes「reflection eternal」のサンプリングソースとしても知られ、世界中のリスナーに影響を与えてきたピアニスト。ジャズやソウルをルーツに持つその音楽性は、時代や国境を越えて支持を集めている。

Official Website：https://kosenoriko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kosenoriko/

X (Twitter)：https://x.com/kosenoriko

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJuSSXk9XKdCv-vf5D_iRqA

globe「Love again」リミックス作品も3月に連続リリース

また、globeデビュー30周年記念として開催された「Love again」リミックスコンテストからは、選出された受賞作品が順次リリースされています。

2026年3月には、以下4作品が配信開始されました。

- Gakushi「Love again Gakushi SURF Music Remix」（2026年3月4日）- ma-mi「Love again ma-mi SURF Music Remix」（2026年3月11日）- nobanashi「Love again nobanashi SURF Music Remix」（2026年3月18日）- Bad Milk「Love again Bad Milk SURF Music Remix」（2026年3月25日）

本コンテストは、1995年のデビューから30周年を迎えたglobeのアニバーサリープロジェクトの一環として実施され、世代や国境を越えた多様な解釈によるリミックス作品が世界中から集まりました。

SURF MusicおよびTK SONGS RESPECT PROJECTによる審査を経て選出された作品は、2026年7月まで毎週継続的にリリースされており、以下のオフィシャルプレイリストよりご確認ください。

Spotify：Love again Remix Contest Playlist

https://open.spotify.com/playlist/4uldZErN5Au6Zwe7hL88Pa?si=Nr8Rojz8R9yeGbGO8hZhug(https://open.spotify.com/playlist/4uldZErN5Au6Zwe7hL88Pa?si=Nr8Rojz8R9yeGbGO8hZhug)

Apple Music：Love again Remix Contest Playlist

https://music.apple.com/jp/playlist/love-again-remix-contest-playlist/pl.b8ae885404634434a4b02a125519e67c(https://music.apple.com/jp/playlist/love-again-remix-contest-playlist/pl.b8ae885404634434a4b02a125519e67c)

SURF Musicについて

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

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Instagram：https://www.instagram.com/discover.surf/

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LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/surfmusic/

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