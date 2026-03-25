「AIを使ったら給料が上がる」にしたら、3ヶ月で社員から177件の活用事例が溢れた話

株式会社LIFEFUND株式会社LIFEFUNDは2026年1月～3月の人事評価において「AI活用事例の会社への提出」を全社員に導入した。

株式会社LIFEFUND（本社：静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）は、2026年1～3月の3ヶ月間に実施したAI活用推進の定量データを公開します。

■ AIは生産性を上げる。でも、誰のために？

2026年3月、日本経済新聞と日本経済研究センターが経済学者約50人を対象に実施した「エコノミクスパネル第11回調査」（2026年3月14日）によると、AIが向こう5年で日本の生産性を引き上げると答えた割合は82%。AIへの期待は、専門家の間でもはや疑いようのない共通認識となっている。

しかし同調査では、所得格差が拡大すると答えた割合も44%に達した。生産性は上がる。だが、その恩恵は誰に届くのか--この問いに、多くの職場がまだ答えを出せていない。

■ 「生産性向上の罠」に、日本の職場が陥っている

時は少し遡る。第一生命経済研究所の柏村祐主席研究員は2025年9月、この構造を「生産性向上の罠」と名付けたレポート（「AIで生産性は上がるが、やる気は下がる？」）を発表した。

AIを活用して8時間の仕事が6時間で終わるようになったとしよう。生まれた2時間の余裕は、果たして社員のものになるだろうか。多くの職場では、その空いた時間に新しい仕事が割り振られるだけだ。

同レポートはこう指摘する。

「生産性を上げても損をするだけだと学習した社員は、わざとAIの利用を控えたり、効率化した事実を隠したりするようになる。これは個人の合理的な自己防衛として極めて自然な反応だ」

AIを使っていることを、隠す社員が増えている。経営者が「なぜ使わないんだ」と叫ぶ一方で、社員は「使っても自分には得がない」と静かに学習している。この利益の非対称性こそが、日本中のAI導入を止めている本当の理由だろう。

■ 解決策は研修でも、ツール改良でもなかった

「AI推進は経営マターだ」--LIFEFUNDの白都社長はそう断言する。

社員が自発的にAIを使い、ノウハウを組織に共有するには、「使わないと損をする」環境を、経営者が制度として設計するしかない。

経営者と現場社員との間に利益相反がある。株式会社LIFEFUNDにおいてもAI事例が表出化されない時期があった。

ここでLIFEFUNDが導入した仕組みはシンプルだ。

- AI活用事例を社内ナレッジバンクに投稿する。- 承認された件数が人事評価グレード（S+～D-）に直結する。- 6件以上でB+評価（給与・賞与に反映）

「使いなさい」と言うのをやめ、「使ったら得をする」構造に変えた。ただそれだけだ。

■ 3ヶ月で起きたこと

AIナレッジバンクのダッシュボード。グーグルフォームから事例を提出させ、スプレッドシートのデータを解析させた。株式会社LIFEFUNDは会社のAI成熟度レベルを5段階に分けており、現状はレベル４の段階に到達している。[表: https://prtimes.jp/data/corp/160136/table/44_1_4067061c335c929e093ab55ad2063db6.jpg?v=202603260251 ]

177件の事例は、マーケティング・建設・設計・不動産など11部署すべてから提出された。

「使う人が偏る」問題が、制度設計ひとつで消えた――これまで隠れて使っていた社員が、堂々と使い始めた。個人の中に眠っていたノウハウが、組織の資産になった瞬間であった。

■ 再現するためのポイント

■ 「建築AI経営研究会」第3回は東京開催

AIの社内浸透の段階を示す「AIロードマップ」。株式会社LIFEFUND主催の建築AI経営研究会（第2回）で打ち出した。人事評価精度にAI活用を取り入れるにあたり、上記のように「AI活用ナレッジ提出フロー」を構築した。社員はGoogleフォームで事例を提出する。評価に反映されるため、社員はAI活用事例を積極的に提出するようになった。評価制度への導入から建築AI経営研究会（第２回）の開催まで3週間しかなかったが、それでも52事例が提出された。経営者はAIでサマリページを生成することで、経営資源としてのAI活用事例の進捗状況を常に把握している。仮に50人が年間24事例を提出したとなると、それだけで1200事例のナレッジが組織資産になる計算となる。3ケ月ごとに蓄積されたAI活用事例を「事例マニュアル」として整理し、AI活用事例ブックとして配布を予定している。NotebookLMに社内ナレッジを読み込ませることで、AIナレッジバンクが出来上がる。類似の事例も容易に検索できる。NotebookLMの機能を使えば、単に生成AIとの対話だけでなく、ナレッジをあらゆる形式で出力させることも可能になる。人事評価で蓄積されたAIナレッジは、横展開され、第三者に活用され、AI活用スキルが磨かれ、新たなAIナレッジの蓄積が始まるというサイクルに入っていく。いわばAIナレッジ循環システムが出来上がる。

本取り組みは建築AI経営研究会（第２回）で取り上げた実践の現時点での成果を取り扱っている。

次回の建築AI経営研究会（第３回）は2026年3月30日に東京京橋にて行われる予定だ。

建築AI経営研究会建築AI経営研究会のロゴ

テーマ：『営業×AIの最強提案術』

開催日：2026年3月30日(月)13:00-17:30（開場は12:30）

対 象：経営者のみ

会 場：ビジョンセンター東京京橋 8F 809

https://maps.app.goo.gl/5zoSPGwJisFkdGqC7

参加費：初回参加無料

定 員：120社

※メディア様対象の特別席あり

懇親会：あり 18:00～20:00

内 容：経営者様向け建築AI経営ノウハウ共有

生成AI実践ワークショップ

建築AI特別講師による講演

経営者交流会

申込先： https://kenchiku-ai.com/733-2/(https://kenchiku-ai.com/733-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

※次々回は2026年6月2日開催予定

会社紹介

会社名：株式会社LIFEUFND

代表者：代表取締役 白都卓磨

設 立：2000年（2023年に現社名へ変更）

所在地：静岡県浜松市中央区鴨江三丁目70番23号

売上高：27.1億円（2025年実績）

社員数：62名（2025年12月）

事業内容：注文住宅（ARRCH、PG HOUSE）、不動産、相続コンサルティング、AI教育事業ほか

URL：https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

「建築業界のAI浸透を推進します」

ホリエモンAI学校建築校および建築AI経営研究会に関する

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

株式会社LIFEFUND

https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

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