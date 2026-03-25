4月1日より「HDスタジオ」を「4Kスタジオ」へ名称変更

株式会社デジタルSKIPステーション

SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ（埼玉県川口市）は、スタジオ設備の更新に伴い、2026年4月1日（水）より、施設の名称を従来の「HDスタジオ」から「4Kスタジオ」へと改称し、リニューアルオープンいたします。

今回の設備更新では、4K対応スイッチャー（SONY製MLS-X1）および4K収録サーバー（EVS XS-VIA）を導入し、高精細なUHD信号を扱える制作・収録環境を新たに構築しました。これにより、既存のHD制作フローの利便性を維持しながら、4K/HDのハイブリッド運用が可能となります。新しくなる「4Kスタジオ」は、番組制作のみならず、映画、CM、ミュージックビデオ（MV）撮影など、幅広い用途に対応し、クリエイターの求める高品質な映像制作環境を提供してまいります。

■リニューアルの概要

４Kスタジオ副調整室４KスタジオSONY製MLS-X1

名称変更日：2026年4月1日

新名称：4Kスタジオ（旧名称：HDスタジオ）

場所：SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ（埼玉県川口市上青木3-12-63）

■主なリニューアルポイント

1.名称を「4Kスタジオ」へ一新

次世代の映像制作拠点として、4K（UHD）制作体制を確立しました。

2. 最新鋭機材によるハイブリッド運用

SONY製スイッチャー「MLS-X1」およびフォトロン取り扱いEVS製サーバー「XS-VIA」を導入。

既存のHD制作フローを活かしつつ、案件に応じて4K/HDを柔軟に選択可能なシステムを構築しました。

3. 幅広い制作ジャンルへの対応強化

放送番組に加え、高画質が求められる映画・CM制作等の利用ニーズにも対応可能な環境を実現しました。

■今後の展望

彩の国ビジュアルプラザでは、4Kコンテンツの需要拡大に応えるべく対応力を強化するとともに、より高品質な映像制作環境の提供を目指し、サービス向上に努めてまいります。