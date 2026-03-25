書籍出版記念 オンラインウェビナー『経過措置終了まであと1年！実例とともに読み解く特別養護老人ホームの「協力医療機関連携」とは』

ドクターメイト株式会社

介護事業所向け医療ソリューションを展開するドクターメイト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役・医師：青柳直樹）は、2026年3月下旬、初の著書となる『特別養護老人ホームのための「協力医療機関連携」ガイド ー施設長必見！連携成功のためのノウハウー』（第一法規株式会社）を出版いたします。

2027年3月末の経過措置終了まで残り1年と迫る今、「協力医療機関連携」の義務化対応は施設の存続に関わる最優先課題です。実際に、令和6年度の報酬改定直後から、同社には施設長や経営層より今後の体制構築に対する不安や心配の声が、わずか9ヶ月間で約600件も寄せられました。本書は、現場が直面する「医療機関との交渉」や「体制構築」などの不安を解消すべく、医師の視点から実務ノウハウを体系化した一冊です。

この出版を記念し、4月15日（水）にオンラインウェビナー『経過措置終了まであと1年！実例とともに読み解く特別養護老人ホームの「協力医療機関連携」とは』を開催します。本ウェビナーでは、寄せられた多くの悩みに応えるべく、特別養護老人ホーム「うねめの里」の成功事例を交えた実効性のある連携術に加え、施行直後の令和8年度診療報酬改定から読み解く「次期介護報酬改定」への備えを、著者・青柳直樹が解説。形骸化しない医療・介護連携の指針を提示します。

ドクターメイトは、本書および本ウェビナーの提供を通じ、介護現場の不安を解消するとともに、持続可能な医療・介護連携のモデルを構築することで、すべての人生を右肩上がりにする社会の実現に貢献してまいります。

イベント概要

タイトル：経過措置終了まであと1年！実例とともに読み解く特別養護老人ホームの「協力医療機関連携」とは

開催日時：2026年4月15日（水）13:00～14:00

開催場所：オンライン（Zoom）

参加方法：事前申込制（https://doctormate.co.jp/seminar/seminar-25718）

お申込時に記入頂きました氏名・メールアドレスへ登録完了のお知らせが届きます。

お申し込み後、参加確認のメールが届きましたらセミナー当日に、送付されたURLをクリックしてご入室ください。

参加費用：無料

対象：介護施設における運営担当者、責任者および経営層の方

登壇者：

ドクターメイト株式会社 代表取締役・医師 青柳直樹

社会福祉法人 永甲会 特別養護老人ホーム うねめの里 施設長 野呂高宏 氏

第一法規株式会社 編集部 石田菜々香 氏、狩野行永 氏、西井香織 氏

内容：

・「協力医療機関連携」でよくある事例と「次回の介護報酬改定の動向」

・「協力医療機関連携」実例ご紹介（特別養護老人ホーム うねめの里のケース）

・書籍『特別養護老人ホームのための「協力医療機関連携」ガイド

ー施設長必見！連携成功のためのノウハウー』紹介

書籍情報

タイトル：『特別養護老人ホームのための「協力医療機関連携」ガイド ー施設長必見！連携成功のためのノウハウー』

著書：青柳 直樹

発売日：2026年3月下旬

※3月30日頃より、書店・WEBサイトにて順次販売予定

判型：A5判

本体：2,750円（税込）

購入：全国の書店、ならびにWEBサイト

URL： https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105271.html

ドクターメイト株式会社について

【会社概要】

会社名 ： ドクターメイト株式会社

代表者名 ： 青柳 直樹

資本金 ： 9,000万円

代表番号 ：03-6822-5055

本社所在地 ： 東京都中央区日本橋浜町1-2-1 日本橋浜町プレイス3階

公式サイト ： https://doctormate.co.jp/

国内47都道府県の1,500を超える介護施設に導入。2022年12月には介護職向け医療教育サービス「Dスタ（DM-study）」をリリース。2024年に認知症ケアに対するオンライン精神科医療養指導、オンライン診療サポート皮膚科、2025年にオンライン診療サポート精神科をリリース。2026年には夜間オンコール代行の相談実績も15万件を突破。

■表彰・掲載実績

内閣府地方創生SDGs「官民連携優良事例」（2023）

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」選出（2024）

週刊東洋経済「すごいベンチャー100」選出（2024）

経済産業省「ゼブラ企業・支援拠点事例」選出（2025）