【4月2日（木）｜WEBセミナー開催のお知らせ】「AI時代の『選ばれる会社』の条件 ～ 激変するBtoB購買行動と、成果を最大化させる組織の規律 ～」にバクヤスAI が登壇

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、2026年4月2日（木）より株式会社識学が主催するオンラインセミナー「AI時代の『選ばれる会社』の条件 ～ 激変するBtoB購買行動と、成果を最大化させる組織の規律 ～」に登壇します。

参加申し込みはこちら(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seqMPaGn9Gk1)

開催背景

AI検索の普及により、顧客の購買行動は激変しました。現代は「AIに推奨されない会社」は比較検討の土俵にすら上がれない、非常にシビアな時代です。

この変化をチャンスに変えるためには、最新のAIマーケティング実装に加え、それを高速で実行しきる「迷いのない組織構造」が不可欠となります。

本セミナーでは、AI検索時代の集客実測データと、組織の停滞を排除する「識学」のメソッドを融合。2026年に勝ち残る経営者が実践すべき「AI×組織運営」の正解を、各界の専門家が提示します。

バクヤスAI 記事代行 登壇概要

TechSuite株式会社は、セッション2「AI検索時代のオウンドメディア戦略 ～マルチチャネル運用とROI最適化～」に登壇します。 本セッションでは、30,000記事超のAI運用実績から導き出した、AI時代のメディア戦略の新基準を公開。AI検索の登場で問われるコンテンツの在り方や、マルチチャネル展開におけるROIの最適化、AIを組み込んだ具体的なオペレーションを実践的に解説します。

登壇者プロフィール

TechSuite株式会社 COO バクヤスAI事業統括 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1(※)を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。

※調査方法：「フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研」にて生成AIを活用したSEO記事制作代行サービスでNo.1を獲得

イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/112_1_785c828aaf32f05f4af920f34997fe47.jpg?v=202603260251 ]

「バクヤスAI 記事代行」とは

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1（※）の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

※調査方法：「フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研」にて生成AIを活用したSEO記事制作代行サービスでNo.1を獲得

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/