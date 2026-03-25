NBA Store Japan限定　NBA SPRING/SUMMER 2026 アパレルコレクションを3月25日より販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、NBAグッズの公式ライセンシーとしてNBA公式オンラインストア「NBA Store Japan」（https://www.nbastore.jp/ja/）を運営しております。

NBAのエッセンスを軽やかに日常へ落とし込んだ、NBA SPRING/SUMMER 2026アパレルコレクションを3月25日（水）正午よりNBA Store Japanで販売開始いたします。

本コレクションでは、日本でも人気の高いシカゴ・ブルズとロサンゼルス・レイカーズの2チームを軸に、ベースボールシャツやコーチジャケットをはじめ、Tシャツやショーツまでシーズンを通して楽しめる幅広いラインナップをご用意。

シンプルでコーディネートしやすいミニマルなデザインの中に、袖口の刺繍や裾のタグなど、細部までNBAらしさを丁寧に織り込んだ仕上がりが魅力です。

■販売サイト

NBA Store Japan（https://www.nbastore.jp/ja/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

■商品概要

Fanatics コーチジャケット

価格 ｜10,000円（税込）

サイズ ｜M/L/XL

チーム展開｜シカゴ・ブルズ/ロサンゼルス・レイカーズ

Fanatics ビンテージベースボールシャツ

価格 ｜8,800円（税込）

サイズ ｜M/L/XL

チーム展開｜シカゴ・ブルズ/ロサンゼルス・レイカーズ

Fanatics ビンテージTシャツ

価格 ｜6,500円（税込）

サイズ ｜M/L/XL

チーム展開｜シカゴ・ブルズ/ロサンゼルス・レイカーズ/ニューヨーク・ニックス

Fanatics クルーネック半袖Tシャツ

価格 ｜6,000円（税込）

サイズ ｜M/L/XL

チーム展開｜シカゴ・ブルズ/ロサンゼルス・レイカーズ/ニューヨーク・ニックス

Fanatics ショーツ

価格 ｜5,800円（税込）

サイズ ｜M/L/XL

チーム展開｜シカゴ・ブルズ/ロサンゼルス・レイカーズ/ニューヨーク・ニックス

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan