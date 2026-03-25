「テイク6」、累計出荷数120万個（※）を突破

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

※当社調べ（2003年1月～2026年2月までの日本国内出荷台数に基づく）

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、ブランドを代表する小型クーラーボックス「テイク6」が2026年2月時点で累計出荷数120万個（※1）を突破したことをお知らせいたします。

「テイク6」は、1995年（※2）から発売しているコールマンのロングセラークーラーボックスで、発売から約30年が経ちました。コンパクトながらも、日常使いからアウトドア、スポーツシーンまで幅広く対応するアイテムとして、長年にわたり多くのお客様にご愛用いただいています。特に近年は、夏の酷暑の影響もあり、個人で使いやすいコンパクトクーラーとして需要が拡大しました。扱いやすいサイズ感とシンプルなデザインは、世代を問わず選ばれ続けています。

※1) 自社調べ（2003年1月～2026年2月までの日本国内出荷台数に基づく）。

※2) 1995年～1999年は「テイク5」という名称でしたが、基本的な製品仕様は変わりません。

■“ちょうどいい”サイズ感で、幅広いライフスタイルにフィット

「テイク6」は、350ml缶（※）を6本収納できる容量のコンパクトサイズクーラーです。ピクニックや公園遊び、スポーツ観戦、買い物時の保冷など、様々な日常シーンで活躍します。また、一人分の軽食を保管するのにもちょうどいいサイズ感で、部活動や習い事など、子どもたちのパーソナルクーラーとして活用されるシーンも多く目にするようになりました。軽量設計で持ち運びやすく、アウトドア初心者の方やファミリー層にも取り入れやすい点が支持され、近年では「アウトドアと日常をつなぐクーラーボックス」として選ばれる機会が拡大しています。

※ 国内の一般的な350ml缶を想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります。

350ml缶6本がぴったり収納可能一人分の軽食がぴったり入り、パーソナルクーラーとして活躍

■定番アイテムとしてこれからも

コールマンは、アウトドアの楽しさをより身近に感じていただくため、誰でも気軽に使える製品づくりを続けてきました。「テイク6」はその象徴的な存在として、これからもさまざまなシーンで皆さまの時間を支えていきます。

2026年の展開カラー

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/2026-Coleman-Take6_120.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

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