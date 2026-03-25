2025年クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞でADKクリエイティブ・ワンの金瀬侑也がメダリストに選出

株式会社ADKホールディングス

株式会社ADKクリエイティブ・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森永賢治、以下「ADK CO」）の、金瀬侑也が2025年「クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞」のメダリストに選出されたことをお知らせいたします。

一般社団法人 日本広告業協会（JAAA）主催の「クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞」は、広告会社の機能を拡張するクリエイティビティの重要性にフォーカスし、その年を代表する広告会社の優秀なクリエイターを表彰するものです。

2025年は、会員各社の選考を経てノミネートされた25名（17社）のクリエイターから、クリエイター・オブ・ザ・イヤー1名、メダリスト9名が選ばれました。

金瀬 侑也 Kanase Yuya

ADKクリエイティブ・ワン

プランニングディレクター

【主な受賞】

ADFEST(アジア太平洋広告祭) シルバー/広告電通賞 銀賞 /鈴木三郎助全広連地域広告大賞 最優秀賞/JACEイベントアワード 最優秀賞/新聞広告賞 優秀賞/FCC賞/AAA賞 ゴールド/福岡広告協会賞 金賞/京都アニものづくりAWARD 銀賞 など

【主なクリエイティブワーク】

ゴジラ対(つい)サガ ウルトラ怪獣鉄塔へ行く 鳥貴族40周年 ほか

＜株式会社ADKクリエイティブ・ワン 会社概要＞

最新のアド・テクノロジーを活用しながら、デジタル、クリエイティブ、アクティベーション領域でリアルとオンラインを融合させた最高のブランド体験を提供する総合プロデュース会社。クライアントの商品やサービスの体験価値を向上させ「ファン」の獲得・育成へ導き、長きにわたり「ファン」に支持されていくことで、クライアントビジネスの持続的成長に寄与する最適なコミュニケーションを提供します。

・ADK COウェブサイト https://www.adkco.jp/