Ken (L’Arc-en-Ciel) 完全限定生産 新シグネイチャーモデル『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』2026年4月25日（土）より予約販売開始

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーミュージック株式会社（所在地：東京都渋谷区）は、2026年に結成35周年を迎えるL’Arc-en-Cielのギタリスト Ken の完全限定生産となる新シグネイチャーモデル『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』を発表しました。本製品は、2026年4月25日（土）午前11時よりFender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップにて予約販売を開始し、5月22日（金）より順次出荷を開始します。

また本モデルの発売にあわせ、シグネイチャーキャップ『Limited Ken Baseball Cap』も5月22日（金）より発売します。

※両製品ともに完全限定生産のため、予定数に達し次第、予約受付/販売を終了いたします。

前作「Ken Stratocaster(R) Experiment #1」で理想のシングルコイルサウンドを追求したKenが、次に挑んだのはハムバッカーによる力強いサウンドでした。『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』はそのコンセプトをもとに開発され、2基のハムバッカー仕様やハードテイルブリッジの採用など、サウンドはもちろんのこと、演奏性、外観のすべてにおいて新たなアプローチを取り入れています。〈ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND〉より本人が本格的に使用を開始し、現在も多くのライブやレコーディングで使用されています。

Kenは新モデルについて次のように語っています。「前回の『Experiment #1』ではシングルコイルでやりたいことを形にできたので、今回は “Experiment #2” というコンセプトで、実験的にハムバッカーに挑戦しました。Fishmanのピックアップとハードテイルを組み合わせたら、思っていた以上に“野生的”な音が出ていて、自分でもかなり面白いものになったと思っています。ストラトキャスターの弾き心地や倍音はしっかり残っているので、違和感なく新しいサウンドにたどり着けたのも良かったです。ライブでもレコーディングでも、DTMでギターの音をしっかり残したい人にもハマると思うので、いろいろなプレイヤーに楽しんでもらえたら嬉しいです。」

『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』は、ブラックを基調としたボディに日本の伝統色である「どどめ色」をコンターとネックに採用。大胆かつ洗練されたコントラストが、唯一無二の存在感を放ちます。さらに、ニトロセルロースラッカーフィニッシュを施すことで、Kenが思い描く漆のような深みのある光沢を実現しました。ハードウェアには、日本の伝統的な装飾から着想を得たブラックとゴールドのコンビネーションを採用し、ナットにはブラスを使用しています。また、ゴールドカラーで統一されたフレット、バックプレートなど、細部に至るまで一貫したデザインが施されています。

ネックおよびボディ形状は「Experiment #1」をベースとしながら、Ken自身が実機に施した加工箇所を測定し反映しました。さらに22フレット仕様とすることで、高音域での演奏性を向上させています。ピックアップにはFISHMAN Fluence Classic Humbuckerを搭載し、ハードテイルブリッジとの組み合わせにより、ワイルドでレスポンスの良い低音とパワフルな出力を実現。ライブおよびレコーディングの双方でその性能を発揮します。

付属品として、内装に豹柄を採用した特製モールドケースに加え、ツアーケースをイメージしたステッカーおよびステンシルが同梱されており、ご自身で自由にケースに貼ってお楽しみいただけます。さらに、シリアルナンバーとロゴが刻印されたネックプレートと認定証が付属し、ファン必見の豪華な特別仕様となっています。

＜販売およびお届けに関するご案内＞

『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』は、2026年4月25日（土）午前11時より、Fender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップにて予約受付を開始いたします。ご予約分の製品は、2026年5月22日（金）より順次出荷予定です。なお、初回出荷予定数に達した場合、それ以降のご予約分につきましては順次出荷を予定しておりますが、ご予約状況によってはお届けが2027年になる可能性もございます。また、2026年5月22日（金）には、Fender Flagship Tokyoにて数量限定で店頭販売も実施いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。

『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』発売記念イベント開催

『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』の発売を記念し、ご購入者様を対象としたスペシャルイベントをFender Flagship Tokyoにて開催します。本イベントでは、Ken本人によるトークおよび試奏を予定しており、本モデルの魅力を直接体感いただける貴重な機会となります。ぜひご応募ください。

■開催概要

開催日時：2026年7月8日（水）18:00～（予定）

開催場所：Fender Flagship Tokyo （〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目8-10）

■応募条件

『Limited Ken Stratocaster(R) Dodome』をご購入いただいた方の中から抽選でご招待いたします。

※予約購入済みで、募集期間までにお手元に製品が届いていない方も対象となります。

※ご応募の際には、ご購入またはご予約を確認できるレシートのご提出が必要となります。

■応募方法

後日開設される応募フォームに必要事項をご入力の上、ご応募ください。

■応募期間2026年 6月1日（月）～ 6月21日（日）23:59

■当選発表：6月22日（月）

※写真内のストラップの販売はございません。

【製品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/687_1_6f190f589dfbdeaa38974572544d46c8.jpg?v=202603260251 ]

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。

※5月22日(金)の店頭での販売本数には限りがございます。

シグネイチャーキャップも数量限定で発売

本モデルの発売にあわせ、オリジナルのベースボールキャップを同時発売します。お馴染みFenderロゴからKenのマスコットキャクターC.H.Lion Rag babyの手（豹柄バージョン）が飛び出したユニークなデザインとなっています。ツバの部分にはKenのサインがプリントされ、後部左側にはKenを象徴するC.H.Lionの刺繍をあしらった、ファンには堪らない特別なキャップになっています。（Fender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップ限定販売）

【製品概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/687_2_4906669d3c1ca51eeaa46611414d7759.jpg?v=202603260251 ]

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。

※『Limited Ken Baseball Cap』の予約販売はございません。

Ken

L'Arc-en-Cielのギタリストとして1994年にメジャーデビュー。『True』で初のミリオンセラーを達成し、『ark』『ray』の同時リリース、東京ドーム公演、〈WORLD TOUR 2012〉などを経て、日本のロックシーンを代表する存在として国内外で支持を集める。2002年からはSONS OF ALL PUSSYS、ソロ名義でも活動。近年は楽曲プロデュースやグッズ制作など多面的に活動し、2026年にはKenプロデュースによるDEZERTの新曲『音楽』も発表。その表現領域をさらに広げている。

L’Arc-en-Ciel : www.LArc-en-Ciel.com

35th L’Anniversary 特設サイト：https://le-ciel.com/L35