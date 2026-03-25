『静岡県伊豆半島インバウンド誘客促進事例集』を作成しました

静岡県

当局では、伊豆半島へのインバウンド誘客拡大に向け、同地域でインバウンド誘客・受入体制強化に取り組む先進事例や、外国人視点から伊豆半島の魅力を紹介する事例集を作成しました。

事例集はこちらから御覧ください↓

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/chiikikyoku/tobuchiiki/1073720.html

■目的

・当局では、令和７年６月に「三島駅インバウンド誘客検討会」を設置し、伊豆半島へのインバウンド誘客拡大に向け、課題や方策について議論を重ねてきました。

・こうした中、同地域には地域資源に着目し、ユニークな工夫と熱意をもって、インバウンド誘客・受入体制強化に取り組む事業者が存在しています。

・本事例集を通じて、こうした事例を幅広く発信し、同地域へのインバウンド誘客拡大に向けた地元関係者の意識向上・連携促進を図ります。

■事例集のポイント

１ 伊豆半島でインバウンド誘客・受入体制強化に取り組む14事例を紹介

宿泊施設、観光施設、アウトドア体験、地域一体の取組等の14事例を取りあげ、特長的な取組や独自性、磨き上げのプロセスを紹介しています。

２ 外国人視点から伊豆半島の魅力を紹介

同地域在住の外国人３名による座談会を開催し、外国人視点から伊豆半島の魅力やインバウンドの満足度向上につながるポイントについてお話いただきました。