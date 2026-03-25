「StudyCast」と「進研ゼミ 中学講座」が「いれいす」とコラボレーション　新学期を迎える中高生応援キャンペーンを開催中

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬 大輔、以下：ベネッセ）が無料で提供する中高生向け学習管理アプリ「StudyCast（スタキャス）」と「進研ゼミ 中学講座」は、2.5次元アイドルグループ「いれいす」（株式会社VOISING所属）とコラボレーションし、2026年3月15日（日）より、新学期を迎える中高生を応援するキャンペーンを実施しています。

本キャンペーンでは、StudyCastアプリ内にオンライン上の自習室「いれいすルーム」を期間限定で開設するほか、3月23日（月）より「進研ゼミ」公式LINEに登録し、アンケートに回答された方には限定ノベルティをプレゼントします。

中高生から高い支持を集める「いれいす」との取り組みを通して、「一緒に頑張る」空気を醸成し、中高生の新学期に向けた学習モチベーションの向上と、前向きなスタートを後押しします。

【キャンペーンの概要】

１）オンライン上の自習室「いれいすルーム」をStudyCastアプリ内に設置

StudyCastアプリ内に、オリジナル背景デザインのオンライン上の自習室「いれいすルーム」を期間限定で開設します。

■特設ルーム設置期間：2026年3月15日（日）～2026年5月10日（日）

期間中に当該ルームに入室したユーザー全員に、「いれいす」からの応援メッセージをStudyCastのお知らせ機能を通じて配信します。

さらに、3月15日（日）～4月30日（木）までの期間中の累計入室者が5,000人を超えた場合、全員に本コラボ限定スマホ壁紙をプレゼントします。

２）「進研ゼミ 中学講座」との連動特典

3月23日から「進研ゼミ」公式LINEに登録された方全員に新学年に向けてワクワクしながら日常的に使える「いれいす」コラボのスマホ用時間割壁紙を配布します。

■配布条件：「進研ゼミ」公式LINEに登録し、アンケートに回答された方

■配布期間：2026年3月23日（月）～4月30日（木）

詳しくはキャンペーン特設サイトをご確認ください。

キャンペーン特設サイト：https://risdom.benesse.co.jp/ireisu_benesse/

今後も特設サイトを中心に、「いれいす」と連動したさまざまな企画を順次展開予定です。日々の学習に寄り添い、挑戦する気持ちを応援するコンテンツを継続的に発信してまいります。

＜ご参考＞

3月22日（日）開催！「いれいす」公式YouTubeチャンネルにて「勉強応援企画」を生配信！

3月22日（日）、「いれいす」の公式YouTubeチャンネルにて勉強応援企画の生配信を実施しました。企画内では、1週間の間、StudyCastの「いれいすルーム」で「いれいす」メンバーが勉強した成果を競い合い、「進研ゼミ 中学講座」のオリジナル学力テストに挑戦する様子を生配信しました。当日は多くの方々が配信を同時視聴し、メンバーの回答結果を楽しみながら答え合わせをしました。

勉強応援企画アーカイブ動画：https://www.youtube.com/live/2YtzVGSWUZw?si=f33ye6x-JXpbiyVC

■2.5次元アイドルグループ 「いれいす」について

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。

2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。



メンバー（公式表記）

上段（左から）：初兎（しょう）、-hotoke-（ほとけ）、If（いふ）

下段（左から）：悠佑（ゆうすけ）、ないこ、りうら

■StudyCastについて https://www.benesse.co.jp/zemi/studycast/(https://www.benesse.co.jp/zemi/studycast/)

「StudyCast（スタキャス）」は、進研ゼミ受講の有無に関わらず利用可能な勉強へのやる気が上がらない子どもたちの学習モチベーションを喚起する自習室×学習記録アプリです。全国のユーザーと安心・安全につながりながら勉強できるオンライン上の学習ルームで、子どもたちが勉強に向かうやる気を引き出します。