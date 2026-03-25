描き下ろしイラスト使用！TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?)』より、ドレス姿のれな子と真唯の「アクリルスタンド」などが新登場！【株式会社コスパ】
公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松永芳幸）は、TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?)』新グッズを発表した。
描き下ろしイラスト使用！
TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?)』より、
ドレス姿のれな子と真唯の「アクリルスタンド」「缶バッジ」などが二次元コスパから登場。
・描き下ろし アクリルスタンド（大） パーティドレスVer. 全2種
・オールプリントTシャツ 全5種
これらは2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催の
〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］で先行販売いたします。
『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?)』先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=rmsyzefn&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319watanare)
また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売分のご予約受付中です。
発売日は＜2026年6月下旬＞予定です。
【二次元コスパ】／『『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?)』』商品情報はこちら
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02196/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02196/mode/series?utm_id=zgjrkicw&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319watanare)
商品情報■描き下ろし アクリルスタンド（大） パーティドレスVer. 全2種
甘織れな子
王塚真唯
一般販売：2026年6月下旬
先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］
サイズ：［本体］20cm×14cm以内、［台座］9×5cm以内 ※商品によって異なります
価格：各2,530円（税込）
描き下ろしイラストを使用！
甘織れな子／王塚真唯があなたのデスクを彩ります。
・大きめサイズで、キャラクターの存在感が感じられるアイテム。
・デスクや棚に飾ったり、一緒に持ち歩いて楽しめる。
■描き下ろし パスケース（ナスカン付き） パーティドレスVer. 全2種
甘織れな子
王塚真唯
発売日：2026年6月下旬
サイズ：（約）10.5cm×7cm
価格：各1,650円（税込）
描き下ろしイラストを使用！
ナスカン付きで簡単に着脱可能！
高級感のある合皮製。
■描き下ろし 65mm缶バッジ パーティドレスVer. 全2種
甘織れな子
王塚真唯
発売日：2026年6月下旬
サイズ：直径65mm
価格：各605円（税込）
描き下ろしイラストを使用！
大きめサイズの缶バッジ。
バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。
■描き下ろし 120cmビッグタオル パーティドレスVer. 全2種
発売日：2026年6月下旬
サイズ：（約）120×60cm
価格：各5,500円（税込）
描き下ろしイラストを使用！
ビッグサイズなので楽しみ方いろいろ。
天然素材（コットン）100％で肌にやさしい柔らかな肌触り。
■描き下ろし 甘織れな子＆王塚真唯 フタ付きフルカラーマグカップ パーティドレスVer.
発売日：2026年6月下旬
サイズ：高さ9.5×直径8cm
価格：2,420円（税込）
描き下ろしイラストを使用！
木製の便利なフタ付き。
ご自宅でのティータイムにオススメなマグカップ。
■オールプリントTシャツ 全5種（甘織れな子／王塚真唯／瀬名紫陽花／琴紗月／小柳香穂）
一般販売：2026年6月下旬
先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］
サイズ：M/L/XL
カラー：SUMI
価格：各4,620円（税込）
甘織れな子たちをTシャツ全面にプリントしたインパクト大な一枚。
※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。
※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。
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(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会
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■関連リンク
・『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?)』先行販売情報
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・【二次元コスパ】／『『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?)』』商品情報はこちら
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02196/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02196/mode/series?utm_id=zgjrkicw&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260319watanare)
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
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COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
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