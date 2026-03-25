第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書等の公表について

東京都

一般財団法人全日本ろうあ連盟、東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団は、2025年11月に開催した、東京2025デフリンピックの開催までの歩みや大会を通じて得られた経験、創出されたレガシーを後世に継承するため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書」を作成しました。あわせて、大会の記録を映像としても残すため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会記録映像」を制作しましたので、お知らせします。

【大会報告書】

・写真で振り返る東京2025デフリンピック

・数字で見る東京2025デフリンピック

・第１章 大会概要

・第２章 大会前の取組

・第３章 大会運営

・第４章 大会スタッフ及びボランティア

・第５章 財務

・第６章 大会に向けた共生社会実現に資する取組

・第７章 レガシー

・資料編

【大会記録映像】

・短編 ・長編

（約3分）（約60分）

※大会報告書、記録映像は以下よりご確認いただけます。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/deaflympics2025/report

※なお、第15回2025年デフリンピック大会に係る大会準備連携会議（書面開催）において、本件の報告を行いました。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略 ９ 共生社会「障害の有無に関わらず誰もが輝ける社会の実現」

戦略16 スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」

▲2050東京戦略

【お問い合わせ】

一般財団法人全日本ろうあ連盟事務局

メール：dp2025_contact@jfd.or.jp

東京都スポーツ推進本部国際スポーツ事業部事業調整第二課

電話 03-5388-3657

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部大会統括部

運営統括グループ

電話（3月31日まで）03-6380-7838

（4月1日以降） 03-6380-7727