第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書等の公表について
一般財団法人全日本ろうあ連盟、東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団は、2025年11月に開催した、東京2025デフリンピックの開催までの歩みや大会を通じて得られた経験、創出されたレガシーを後世に継承するため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書」を作成しました。あわせて、大会の記録を映像としても残すため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会記録映像」を制作しましたので、お知らせします。
【大会報告書】
・写真で振り返る東京2025デフリンピック
・数字で見る東京2025デフリンピック
・第１章 大会概要
・第２章 大会前の取組
・第３章 大会運営
・第４章 大会スタッフ及びボランティア
・第５章 財務
・第６章 大会に向けた共生社会実現に資する取組
・第７章 レガシー
・資料編
【大会記録映像】
・短編 ・長編
（約3分）
（約60分）
※大会報告書、記録映像は以下よりご確認いただけます。
https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/deaflympics2025/report
※なお、第15回2025年デフリンピック大会に係る大会準備連携会議（書面開催）において、本件の報告を行いました。
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略 ９ 共生社会「障害の有無に関わらず誰もが輝ける社会の実現」
戦略16 スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」
▲2050東京戦略
【お問い合わせ】
一般財団法人全日本ろうあ連盟事務局
メール：dp2025_contact@jfd.or.jp
東京都スポーツ推進本部国際スポーツ事業部事業調整第二課
電話 03-5388-3657
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部大会統括部
運営統括グループ
電話（3月31日まで）03-6380-7838
（4月1日以降） 03-6380-7727