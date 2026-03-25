第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書等の公表について

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東京都

　一般財団法人全日本ろうあ連盟、東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団は、2025年11月に開催した、東京2025デフリンピックの開催までの歩みや大会を通じて得られた経験、創出されたレガシーを後世に継承するため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書」を作成しました。あわせて、大会の記録を映像としても残すため、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会記録映像」を制作しましたので、お知らせします。



【大会報告書】


・写真で振り返る東京2025デフリンピック


　・数字で見る東京2025デフリンピック


　・第１章　大会概要


　・第２章　大会前の取組


　・第３章　大会運営


　・第４章　大会スタッフ及びボランティア


　・第５章　財務


　・第６章　大会に向けた共生社会実現に資する取組


　・第７章　レガシー


　・資料編




【大会記録映像】


・短編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・長編







（約3分）　　　

（約60分）

※大会報告書、記録映像は以下よりご確認いただけます。


https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/deaflympics2025/report


※なお、第15回2025年デフリンピック大会に係る大会準備連携会議（書面開催）において、本件の報告を行いました。



本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略 ９　共生社会「障害の有無に関わらず誰もが輝ける社会の実現」


戦略16　スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」





　　　　　　　　　 ▲2050東京戦略

【お問い合わせ】


一般財団法人全日本ろうあ連盟事務局　


　メール：dp2025_contact@jfd.or.jp


東京都スポーツ推進本部国際スポーツ事業部事業調整第二課　


　電話　03-5388-3657


公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部大会統括部


運営統括グループ　


　電話（3月31日まで）03-6380-7838　


　　　 （4月1日以降） 03-6380-7727