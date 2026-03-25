世界 No.1*ホワイトビール「ヒューガルデン」が新しいブランドコミュニケーション「日常に、余白を。食に寄り添う、白のご褒美。」を開始。

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約600年の歴史を誇るベルギーホワイトビールの王道「Hoegaarden（以下、ヒューガルデン）」は、新たなブランドコミュニケーション「日常に、余白を。食に寄り添う、白のご褒美。」を開始します。ブランドコンセプト「FIND YOUR MOMENT」のもと、香り華やぐフルーティーな味わいと食事との心地よいマリアージュを通じて、食のひとときを“心ほどける豊かさ”で満たしてくれるホワイトビールとして、人々の暮らしに寄り添います。

ビールはこれまでも、そしてこれからも、人々の日常のさまざまな瞬間に寄り添い、時にそっと癒しを、時に鼓舞をもたらしてきました。効率やタイムパフォーマンスばかりが重視される今の時代だからこそ、ヒューガルデンはその唯一無二の味わいで、“余白のある豊かさ”をこれからも人々の暮らしにお届けします。

◆Hoegaarden Monksコミュニティについて

1445年、ベルギー・ヒューガルデン村。Monks（修道士）たちが生み出した特別なホワイトビールは、オレンジピールとコリアンダーシードの完璧な組み合わせが生み出す自然な苦味と、特有の清涼感、香り華やぐフルーティーな味わいが特徴です。約600年にわたり受け継がれてきた唯一無二のオリジナルレシピから生まれたヒューガルデンは、今もなお世界を魅了するベルギーホワイトビールとして愛され続けています。

このたび始動する新ブランドコミュニケーションでは、ヒューガルデンが持つ“食に寄り添うホワイトビール”としての魅力をより多くの方に届けるため、コミュニティ施策、店舗コラボレーション、飲食店・量販店・オンラインでの各種展開を通じて、年間で「ホワイトビール×食」が生み出す新しい体験を提案します。

新しいブランドコミュニケーション「日常に、余白を。食に寄り添う、白のご褒美。」のもと、2026年、再び「Hoegaarden Monks（ヒューガルデン伝道師）」コミュニティが誕生します。和洋折衷の若手シェフ、ソムリエ、料理家、グルメインフルエンサーなど、食の感度が高いメンバーが集い、それぞれの視点から“日常の余白”を提案。ヒューガルデンの唯一無二の味わいと、食事との心地よいマリアージュの魅力を発信しながら、年間を通して「ホワイトビール×食（ヒューガルデン余白）」を伝えていきます。

◆店舗コラボレーション、 “余白のある豊かな飲食体験”のお知らせ

ヒューガルデンは、新しいテーマ「日常に、余白を。食に寄り添う、白のご褒美。」を、店舗コラボレーションを通じてお客様へお届けします。ヒューガルデンと各店舗の美食メニューとのマリアージュが生み出す、“余白のある豊かな飲食体験”をお楽しみいただけます。※詳細はヒューガルデン公式ブランドInstagram（＠hoegaarden_jpn(https://www.instagram.com/hoegaarden_jpn)）にて順次公開予定。

全国のヒューガルデン取扱レストランでは、各店舗の料理とともに、ホワイトビール「ヒューガルデン」ならではの豊かな味わいをお楽しみいただけます。食とホワイトビールが織りなす、心ほどける美味しさをぜひご体験ください。なお、オリジナル「ヒューガルデングラス」や「ヒューガルデンキャンドル」が当たる店頭キャンペーンは、一部飲食店にて数量限定で実施中です。

ヒューガルデンが楽しめるレストラン：https://hoegaarden.jp/restaurants

※酒類の提供状況、営業時間、ならびに店舗キャンペーンの内容・実施時期は変更となる場合がございますので、ご来店の際は事前に各店舗へご確認ください。

◆ヒューガルデンオリジナル耐熱ガラス容器 プレゼントキャンペーン実施中

全国の販売店舗では、「ヒューガルデン ホワイト」4本ご購入で、ロゴ入りの限定オリジナル耐熱ガラス容器をプレゼントするキャンペーンを数量限定で実施しています。ご自宅でも、ヒューガルデンとともに”余白のある豊かな食のひととき”をお楽しみいただけます。

対象商品：ヒューガルデンホワイト 330ml×4 缶パック

実施期間：実施中（在庫がなくなり次第終了）※一部の量販店・小売店にて数量限定で実施中

◆大好評「ヒューガルデン ロゼ」缶が再登場

オンラインストアでは、2024年と2025年の発売時に大きな話題となった大好評「ヒューガルデン ロゼ」缶が、今年も限定発売中です。「ヒューガルデン ホワイト」にラズベリーを加えた、華やかな香りとやさしい甘みが特長の「ヒューガルデン ロゼ」缶は、春の食卓や自分へのご褒美として、ヒューガルデンならではの華やかな味わいをお楽しみいただけます。

＜商品情報＞

【商品名】Hoegaarden Rosee（ヒューガルデン ロゼ）

【商品概要】

ラズベリー香る、華やかなロゼ。ベルギーホワイトビールの王道 「ヒューガルデン ホワイト」に、ラズベリーを加えた贅沢なフルーツビール。甘みと酸味の程よいバランス、香り華やぐフルーティーな味わいと、優しいルビー色が特長で、お祝いやご褒美の食卓、リラックスタイムなどデザートビールとしてもおすすめです。

【価格】オープン価格 ※ヒューガルデン ロゼ 缶（330ml）在庫無くなり次第終了

Amazon 商品サイト：https://x.gd/Q4ynP 楽天商品サイト：https://x.gd/mhL9z

◆ヒューガルデンについて

ベルギーホワイトビールのパイオニア「ヒューガルデン」は、約600年にわたり受け継がれてきた唯一無二のオリジナルレシピから生まれた世界No.1*ホワイトビールとして、世界中で愛され続けています。オレンジピールとコリアンダーシードの絶妙な組み合わせが生む自然な苦味と清涼感、そして香り華やぐフルーティーな味わいが特徴で、幅広い料理との相性がよく、食のひとときを“心ほどける豊かさ”で満たします。

国際的ビールの祭典「ワールドビアカップ」(WORLD BEER CUP)「ベルギーホワイトビール」部門。金賞受賞歴6回(1996年・2002年・2004年・2006年・2008年・2016年)。また、日本フードアナリスト協会 第77回「ジャパン・フード・セレクション」食に合うホワイトビールとして最高峰の「グランプリ」受賞(2024年7月)。

ブランドコンセプト「FIND YOUR MOMENT」のもと、「日常に、余白を。食に寄り添う、白のご褒美。」というメッセージを掲げ、その唯一無二の味わいと食との心地よいマリアージュを通じて、癒しとインスピレーションをもたらす“余白のある豊かさ”を、人々の暮らしに届けていきます。

公式ブランドサイト：https://hoegaarden.jp/(https://hoegaarden.jp/)

公式インスタグラム：＠hoegaarden_jpn(https://www.instagram.com/hoegaarden_jpn)

*ユーロモニター調べ；酒類 2025 年版；同社のホワイトビールカテゴリー（Weissbier/Weizen/Wheat Beer）の定義；外食・小売チャネルの合計； 小売販売額ベース の％ブランドシェア；2018～2024 年（7年連続）