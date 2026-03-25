JR西日本とALGO ARTISが「AtCoder Heuristic Contest」（AHC 064）を共催します

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR西日本」）は、株式会社 ALGO ARTIS（以下「ALGO ARTIS」）と共同で、競技プログラミングプラットフォーム「AtCoder」上にて、ヒューリスティック型コンテスト「JR西日本・ALGO ARTIS プログラミングコンテスト（AtCoder Heuristic Contest 064）」を開催いたします。

■ コンテスト共催の狙い

JR西日本が日々向き合う鉄道オペレーションには、ダイヤ編成・車両運用・乗務員配置など、膨大な制約条件のもとでより良い解を追求する課題が数多く存在します。こうした課題はまさに、数理最適化の知識が活かせる領域です。

複雑な制約下での計画最適化に強みを持つALGO ARTIS様との共催を通じ、鉄道業界と競技プログラミングコミュニティをつなぐ取り組みとして開催いたします。

■ 開催概要

「JR西日本・ALGO ARTIS プログラミングコンテスト」（AHC 064）

・ 開催日時： 2026年4月26日（日）15:00～19:00

・ 特設サイト：https://atcoder.jp/contests/ahc064

AtCoder Heuristic Contest（AHC）は、厳密な最適解の導出が困難な問題に対し、ヒューリスティックな手法（焼きなまし法・ビームサーチ等）を用いてより高品質な解を競い合うプログラミングコンテストです。世界各国からエンジニアが参加し、実践的なアルゴリズムスキルを磨く場として注目されています。

最適化やアルゴリズムに興味がある方はもちろん、プログラミングコンテストに初めて挑戦してみたいという方まで、多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

■ JR西日本におけるデータ活用の取り組み

JR西日本では、鉄道オペレーションの生産性向上やお客様の体験価値向上、さらにはグループ外へのデータソリューション提供に至るまで、AI・データの活用領域を拡げています。

こうした取り組みの推進を担うデータアナリティクスチームは、2017年に4名体制で発足しました。以来組織は成長を続け、現在はAIエンジニア・データアナリストを含む約30名が在籍しています。チームメンバーはAIコンテストでの入賞実績や外部カンファレンスへの登壇経験を持ち、グループ内外のプロジェクトにおいて、課題の発見からソリューションの運用まで一気通貫で取り組んでいます。

＜プロジェクト推進の流れ＞

1. グループ内外のステークホルダーからの相談受付・ヒアリング・課題の構造化

2. データに基づく仮説の立案と、PDCAサイクルを通じた実証

3. 実証結果を踏まえたソリューションの設計・開発・テスト

4. ソリューションの本番導入および継続的な運用・改善

■ これまでの実装事例

◆ mitococa Edge

JR西日本では、鉄道を利用されるお客様の安全・安心を守るため、動体検知AIモデルを搭載したAIカメラを自社開発し、駅をはじめとする現場で実際に運用してきました。そこで培った知見と技術をもとに、このAIカメラを「mitococa Edge」として製品化しました。

本製品には、JR西日本が独自に開発した高精度な動体検知AIモデルを搭載しています。1日約500万人を映す約7,500台の駅カメラから得られた膨大な学習データを活用し、駅に加えて商業施設、オフィス、変電所など様々な現場で運用しながら精度と実用性を高めてきました。

また、自らユーザーとして現場で活用してきた経験を踏まえ、誤検知防止機能、柔軟な設定変更機能、直感的なUI、導入しやすいコンパクトな構成など、現場で真に役立つ機能を搭載しています。鉄道現場で磨き上げた技術を通じて、幅広い分野における安全性向上と業務効率化に貢献しています。

◆ デジタルレールマップ

鉄道事業においては、線路沿線に点在する膨大な設備を正確かつ迅速に把握し、必要な情報へアクセスできる環境の整備が重要です。

データアナリティクスチームでは、膨大な数の鉄道設備を地図上で容易に検索・確認できるWebアプリケーション「デジタルレールマップ」を開発しました。路線上の位置情報を、線路の住所に相当するキロ程として仮想的に表現する「Digital Kilopost」により、設備情報の検索性を高め、メンテナンス業務の効率化、現場特情の継承、異常時の情報共有の迅速化に貢献しています。

このように、鉄道現場に根差した業務課題に対して、デジタル技術を活用した実用的なソリューションの実装を進めています。

JR西日本は、当社に眠る多種多様なデータの活用を通じて鉄道オペレーションの高度化と社会課題の解決に引き続き取り組んでまいります。また、技術コミュニティとの接点づくりを積極的に進め、データとアルゴリズムの力で新たな価値を創出してまいります。

■ 関連リンク

ALGO ARTISとJR西日本 AtCoder Heuristic Contest 064を共催（ALGO ARTIS プレスリリース）(https://www.algo-artis.com/news/260325)