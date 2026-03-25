バボラのスピン系テニスラケット【PURE AERO】シリーズをより深く知る「REAL SPIN ONLINE」イベントを開催

バボラ VS ジャパン株式会社

バボラVSジャパン株式会社(本社:東京都新宿区､カントリーマネージャー:梅原 充史)は、2026年2月19日（木）に発売した、バボラの最新スピン系テニスラケット【PURE AERO】シリーズの購入ご検討の方を対象としたオンラインイベント「REAL SPIN ONLINE」を4月10日（金）に開催します。

【PURE AERO】は、テニスの男子シングルスワールドランキングNO.1である、カルロス・アルカラス選手も使用しているシリーズです。

2026年1月に実施した「JOIN US FOR REAL SPIN」試打会に続き開催する「REAL SPIN ONLINE」イベントは、2026年モデルの【PURE AERO】シリーズの購入ご検討中の方向けに【PURE AERO】をより深く知っていただくためのオンラインイベントとなります。バボラスタッフとスペシャルゲストが、【PURE AERO】の特長やプレーに生まれる変化をわかりやすくご紹介するとともに、事前にいただいたご質問などにお答えします。ご自身のプレースタイルとの相性を見極めるための機会となりますので、ぜひご参加ください。

＜応募方法＞

以下リンクのお申し込みフォームより、必要事項を記入

https://pro.form-mailer.jp/lp/daa8f28d348722

締切：2026年3月29日（日）23:59まで

当選者にのみ、2026年4月1日（水）より順次当選連絡いたします。

＜バボラについて＞

1875年、フランスのリヨンで誕生したバボラは、世界で最も歴史の古いラケットスポーツ専門メーカーで、2025年には創業150周年を迎えます。イノベーションをいち早く取り入れ1875年にテニスストリング、そして1994年にテニスラケットを発売しました。創業以来5世代に渡り同族経営を続けるバボラは、テニス、バドミントン、パデル用品（ラケット、ストリング、シューズ、ボール、シャトル、バッグ、アパレル、アクセサリー）を展開しています。バボラのラケットやストリングを使うプロも多く、それぞれのスポーツで活躍しています。伝統あるテニスブランドのウィンブルドンを含む、世界150カ国で20,000ものクラブとパートナーシップを築いています。詳しくは、こちらをご覧ください。https://www.babolat.com/jp