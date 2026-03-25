保育総合ICTサービス「ルクミー」、「日本のサービスイノベーション2025」に選出

ユニファ株式会社

保育AI(TM)を中心としたテクノロジーの力で保育や子育てに関する社会課題を解決するユニファ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：土岐泰之、以下「ユニファ」）が提供する保育総合ICTサービス「ルクミー」は、サービスイノベーションの観点からモデルとなりうる多様な事例を幅広く選定し公表する、公益財団法人日本生産性本部主催の「日本のサービスイノベーション2025」に選出されたことをお知らせします。

ルクミーは、今後も保育現場のDX推進を通じて保育者の時間と心のゆとりを創出し、保育の「質」の向上に寄与することで、保育者や子育て世帯を中心とした家族、そしてこどもたちがより豊かに暮らせる「こどもまんなか社会」の実現を目指していきます。

1．「日本のサービスイノベーション2025」概要

「日本のサービスイノベーション2025」は、公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会（SPRING）がサービス産業の生産性向上に資するため、日本サービス大賞や日本版顧客満足度指数（JCSI）調査などを通じて得られた多様なサービス事例の中から、模範となるサービスイノベーションの最前線事例をまとめたものです。

■ 「日本のサービスイノベーション2025」紹介ページ：https://service-safari.jp/servicei2025/(https://service-safari.jp/servicei2025/)

■ 保育総合ICTサービス「ルクミー」紹介ページ：https://service-safari.jp/case_a/3713/(https://service-safari.jp/case_a/3713/)

2. 「ルクミー」選出のポイント

保育事業者のかゆいところに手がとどくDXと生成AI活用により、保育者の業務効率化と保育の「質」の向上に貢献。より多くの時間をこどもと向き合うことにあてることができるサービスイノベーション（利用価値共創）を実現している点などが評価され、今回の選出に至りました。

3. 保育総合ICT「ルクミー」について

ルクミーは、保育の「質」の確保・向上を支える保育総合ICTサービスです。

保育者の業務は、こども達の登降園管理やお昼寝（午睡）時の見守り、保育日誌や保育計画の作成、保護者や自治体へ提出する書類作成、保育者のシフト管理など、非常に多岐にわたります。

「ルクミー」シリーズは、登降園状況や検温、睡眠、食事、排便などのデータや、「ルクミーフォト」で撮影した写真を自動で集約し、帳票や連絡帳へ自動転記します。また、「ルクミー午睡チェック」により、センサーが体動を検知し、アプリが体の向きを自動記録します。「ルクミー」シリーズは、保育関連業務をDXすることで、業務負荷の大幅な削減を実現し、保育者の時間と心のゆとりの創出を目指します。また、新たにうまれた時間によって保育者にとって重要なこどもと向き合う時間を増やします。写真ドキュメンテーション作成機能の提供などにより、保育者同士でこどもたちの成長に関する気づきをさらに共有しやすい環境を作り、豊かなコミュニケーションを増やします。これらを通じて、保育者のやりがいの創出や保育の「質」の向上にも貢献します。

これまでの「ルクミー」シリーズ導入数は累計20,000件超であり、全国70か所以上の自治体へ導入されています※。

※2024年9月時点（自社調べ）

■ ルクミーサイト：https://lookmee.jp/(https://lookmee.jp/)

4.「すくすくレポート(R)」について

保育者は、こどもの成長を日々個別記録や写真などで記録し、保管しています。平均すると園児1人あたり3ヶ月で約2万字の書類が記録され、その量は短編小説1冊分。また、園児1人あたりの写真記録は3ヶ月で600枚以上となり、畳に並べると4畳分もの量になります※。

※保育施設における一般的な文章量から算出した概算値（自社調べ）



「すくすくレポート(R)」はAI機能と共に、これらの膨大な過去の記録から、指定した期間ごとのこどもの成長を要約したり、写真の中から印象的な出来事を可視化します。また、膨大な写真の中からクラス全員分の記録を手間なく探すことも可能です。2025年3月10日に先行利用施設の募集を開始し、約5か月で600施設以上の申し込みがありました。

本機能により、保育者の記録を遡って探すといった作業負担を軽減し、より保育の本質に集中できる時間を生み出すことができます。こどもの夢中になっている遊び、保育の中にある成長の過程やこども一人ひとりの個性を見つけやすくなり、保育者同士の対話や自身の保育の振り返り、次の保育目標設定にも役立てられます。また、作成したレポートは保育計画や要録にも活用できます。

※すくすくレポート(R)はユニファの登録商標です。

■ 「すくすくレポート(R)」サービスの詳細：https://lookmee.jp/hoikuai/sukusuku-report.html(https://lookmee.jp/hoikuai/sukusuku-report.html)

以下、動画でもご視聴いただけます。

5. ルクミー「保育AI(TM)」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zIYrzfarirI ]

ユニファが提供するルクミーの「保育AI(TM)」機能では、連絡帳・おたよりなどの文章作成を支援する「たよれるくん」や、保護者に共有される写真にこども達が偏りなく撮影されているかのチェックを支援する「ばらつきチェック」、保育者の目視チェックを補助する「センシティブ写真チェック」などの機能を提供しています。

これらにより、保育者は事務作業の負担を軽減し、こどもたちと向き合う時間や心のゆとりを増やすことができます。また、保護者には、より丁寧な情報共有が安心感と信頼を高めることにつながります。

2024年10月からは、こども家庭庁の「こども・子育て分野における生成AI利用実証団体公募要領」に基づき、岩手県北上市、神奈川県横須賀市、東京都狛江市の保育施設において、生成AI技術を活用した実証実験を開始しています。

ルクミーの「保育AI(TM)」サービスを利用しても、「機械的になる」「冷たい保育になる」という心配はありません。いつもそばでこどもたちを見守ってくれている保育者の想いがあるうえで保育が成り立ちます。その保育者の思いを「保育AI(TM)」サービスがアシスタントとして細かなことをサポートし、こどもたちとの時間を生み出すお手伝いをしてくれます。

今まで園とともに、全国47都道府県の施設の保育者と伴走してきたルクミーが生み出した「保育AI(TM)」サービス、と保育者の想いをかけ合わせた保育メソッドがあります。ルクミーは「保育AI(TM)」サービスで、人の温かみをしっかりと体現できる保育を実現し、愛があふれる・こどもにより寄り添う保育をこれからも支援します。

■『保育AI(TM)』サービスについて：https://lookmee.jp/hoikuai/(https://lookmee.jp/hoikuai/)

6．ユニファ株式会社について＜https://unifa-e.com/(https://unifa-e.com/)＞

ユニファは、保育・育児関連の社会課題解決を目指す“Childcare-Tech”領域のスタートアップです。「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」をパーパス（存在意義）に、保育AI(TM)を中心とした最新のテクノロジーを活用した保育総合ICTサービス「ルクミー(R)」を開発・提供しています。「スマート保育園(R)・スマート幼稚園(R)・スマートこども園(R)」構想を通じて、子育てしながら働きやすい豊かな社会作りに貢献しています。2017年にStartup World Cup初代チャンピオンに選出をはじめ、これまでに著名なアワードを複数受賞している他、2021年にJ-Startup 、2023年10月にはJ-Startup Impact に選定されています。また、2023年2月に設立された一般社団法人こどもDX推進協会の理事も務めています。2025年8月には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2025」にて「審査委員会特別賞」を受賞しました。

※スマート保育園(R)・スマート幼稚園(R)・スマートこども園(R)はユニファの登録商標です。

■ 会社概要

会社名： ユニファ株式会社

代表取締役CEO： 土岐泰之

設立： 2013年

所在地： 東京都千代田区永田町2-17-3 住友不動産永田町ビル 1F

企業URL： https://unifa-e.com/