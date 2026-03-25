【長崎県対馬市】2026年夏のリニューアルに先駆け「あそうベイパーク」新管理棟が完成！人気番組『西村キャンプ場』での放映も決定！

対馬市

長崎県対馬市で2026年夏のグランドオープンを目指しリニューアル準備中の「あそうベイパーク」において、新たな情報発信の拠点となる新管理棟が完成いたしました。

■ 最新設備が充実！キャンプ初心者からベテランまで快適な「新管理棟」

新管理棟は、キャンプ受付だけでなく、観光案内、対馬のお土産、キャンプ備品やBBQ用食材の販売までを網羅する「総合インフォメーション機能」を目指しています。

【ここが進化！】

快適サニタリー： 冷暖房完備のシャワー室、お湯が出る流し台を設置。

バリアフリー： おむつ替えシート付きバリアフリートイレ完備。

サイト改良： オートキャンプ場からウッドデッキを撤去。大型テントの設営が可能になり、より自由なキャンプスタイルを楽しめるようになりました。

■ 没入体験！対馬を五感で楽しむ「VRルーム」

新管理棟の目玉は、最新技術で対馬の魅力を凝縮したVR体験エリアです。

１．360度VR体験： ゴーグルを装着し、大迫力の観光地や歴史を体験。目の前にツシマヤマネコが現れる映像は、ここでしか味わえない唯一無二の体験です。

２．180度ドーム型シアター： VR酔いが心配な方やご家族でも安心して楽しめるシアター設備を併設。

３．3Dモニター対馬クイズ： 最新の3Dモニターでクイズに挑戦！全問正解して「対馬博士」の称号をゲットしよう。

■ メディア・SNSで話題沸騰！「西村キャンプ場」放映決定

大人気番組『西村キャンプ場』に、あそうベイパークが登場します！バイキング西村さんが当施設でキャンプを楽しみながら、対馬の豊かな食材を活かしたキャンプ飯を披露。ぜひご覧ください。

放送予定： 2026年3月29日（日）～【テレビ長崎】

また、人気インフルエンサーのルミルミさん、おーちかMAPさんによる紹介動画も、お二人のInstagramおよび対馬市公式あそうベイパークYouTubeにて公開中です。現地の空気感をぜひチェックしてください！

【あそうベイパーク公式YouTube】

https://www.youtube.com/@Tsushima_AsobayPark

※ぜひチャンネル登録と「いいね！」をお願いいたします。

【施設概要・お問い合わせ】

あそうベイパークは、対馬の豊かな自然を活かし、市民と観光客が交流する新たなランドマークを目指します。2026年夏のグランドオープンに向けた今後の展開にご注目ください！

所在地： 長崎県対馬市美津島町

担当課： 対馬市観光推進部 観光交流商工課

電話番号： 0920-53-6208