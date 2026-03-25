『次世代型多要素認証×ダークウェブ対策×脆弱性診断』セミナーを2026年4月23日に東京で開催

株式会社ジンテック

株式会社ジンテック（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柳秀樹）と株式会社レイ・イージス・ジャパン（所在地：東京都新宿区、代表取締役：青木登）は、金融庁サイバーセキュリティガイドラインを踏まえ、金融機関を中心とした企業の実務担当者向けに次世代型多要素認証、ダークウェブ対策、脆弱性診断について解説する無料セミナーを、2026年4月23日（木）にAP東京八重洲にて開催いたします。

お申込みはこちら :https://smsp.jp/I1C5w

近年、多要素認証（MFA）の導入が進む一方で、その仕組みを突破された不正アクセスやアカウント乗っ取りが急増しています。また、ダークウェブに情報が流出する事例も発生しており、外部に公開された資産の把握不足や脆弱性への対応が、被害拡大を招くケースが見られます。

本セミナーでは、金融庁サイバーセキュリティガイドラインで求められる継続的な脅威情報収集・リスク把握、不正アクセス対策の中核的コントロールを実例を交えて具体的に解説し、現場で再現できる形でお伝えいたします。

■サイバーセキュリティの最前線：3つの視点

1）次世代型多要素認証

従来型MFA導入後も発生する不正アクセスの背景を考慮し、次世代の認証手段「電話番号マルチ認証」について、その違い、仕組み、導入メリットを分かりやすく解説します。

2）ダークウェブ流出情報の把握と対策

顧客情報が流出する原因とその流出方法、ダークウェブにおける情報把握の方法、そして今すぐ取るべき具体的対策について具体例を交えて解説します。

3）ホワイトハッカー視点の脆弱性診断

攻撃者の手口を熟知したホワイトハッカーの視点に基づき、潜在リスクの発見から対策立案までをご紹介します。最新の診断手法についてもお話しいたします。

■セミナーで得られること

・従来の多要素認証では防げない不正リスクと、次世代認証移行のポイントが理解できる

・ダークウェブへの情報流出を防ぐための具体的な対策が分かる

・ホワイトハッカー視点での潜在リスク発見および対処法が学べる

■こんな方におすすめ

・自社のセキュリティ対策を再評価したい方

・サイバー攻撃による顧客情報漏えい・不正アクセスのリスクを経営課題として捉えている方

・万が一の事故発生時に、被害を最小限に抑える体制を整えたい方

※対象業界：銀行、クレジット、生損保、証券、小売、流通業 ほか

開催概要（東京）

開催日時：2026年4月23日（木）15:00～18:00（受付開始 14:30）

会 場：AP東京八重洲（東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル）

定 員：50名（事前申込制）

参 加 費 ：無料

共 催：株式会社ジンテック／株式会社レイ・イージス・ジャパン

※同業他社（競合企業）に該当する方のお申し込みはお断りする場合がございますので、予めご了承くださいませ。

≪タイムスケジュール≫

15:00～16:00 金融庁サイバーセキュリティガイドライン等規格対応と事例紹介

16:10～17:00 継続的な脅威情報収集・リスク把握や不正アクセス対策のコントロール方法

17:00～18:00 懇親会

詳細を見る :https://wisebook-one.jp/html/Jintec_admin/5163/お申込みはこちら :https://smsp.jp/I1C5w株式会社ジンテック

ビジネスソリューション本部 ソリューション営業部

TEL：03-5276-3731（営業直通）

e-mail：seminar2@jintec.com

URL : https://www.jintec.com

このセミナーを通じて、より安全なセキュリティ体制の構築に向けての一助となることを願っております。