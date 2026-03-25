【2,376名調査】Webデザインスクール検討者の予算相場は「20～30万円未満」が最多

株式会社LIG

株式会社LIG（本社：東京都台東区、代表取締役：大山智弘、以下 LIG）が運営するWebクリエイタースクール「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG」（以下、デジLIG）は、スクール説明会に参加した2,376名を対象に、Webデザインスクール検討時の予算・重視するポイントに関する調査を実施しました。

■調査サマリー

- 検討者の予算帯で最も多いのは20～30万円未満。次いで予算未定- 就業形態別で見ても、54～65%が予算帯20～30万円未満に集中- スクール選びで最も重視されるポイントは「カリキュラム内容」

※本調査データの引用・転載は、出典として「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG（株式会社LIG）調べ」およびURLを明記していただければ自由に行えます。

■アンケート概要

■最も多い予算は「20～30万円未満」。3人に1人は「予算未定」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14783/table/78_1_292d0bccd1ce0f7194eeb10205871651.jpg?v=202603260251 ]

今回の調査で予算に回答いただいた2,376名を集計したところ、最も多かった予算帯は「20～30万円未満」（34.5%）。次点で「予算未定」という方が33.7％でした。

■就業形態別の予算帯分布も「20～30万円未満」がボリュームゾーン

- 20～30万円未満：34.5%- 予算未定：33.7%- 30～50万円未満：17.7%- 10～20万円未満：5.1%- 10万円未満：4.4%- 50万円以上：4.6%

正社員/公務員、契約/派遣社員など、現在の就業形態別の予算においても、全就業形態で「20～30万円未満」が54～65%を占め、最多となりました。

収入水準にかかわらず共通の傾向があるものの、正社員/公務員は「30～50万円未満」が28.7%と比較的高く、逆に自営業/個人事業主は「10万円未満」が11.8％と、他より低予算志向が強いことが分かります。

今回のアンケート結果においては、スクール投資における予算は「20～30万円未満」が心理的なボーダーラインと言えます。

■スクール選びで最も重視されるのは、予算よりも「カリキュラム内容」

今回のアンケートでは予算とあわせて、スクール選びで重視するポイントも調査しました（複数回答あり）。

最も多かったのは「カリキュラム内容」（81.7％）で、「料金・支払い方法」（66.7％）が次点という結果になっています。

- カリキュラム内容：81.7%- 料金・支払い方法：66.9%- スキルアップのサポート体制：64.7%- 転職のサポート体制：54.4%- オンラインでの学びやすさ：50.0%- 講師の質：49.4%- スクールへの通いやすさ：36.5%- 運営スタッフの対応：24.4%- 先進性・クリエイティブ力：24.1%- 受講生同士のつながり：13.1%

※複数回答あり

■まとめ

今回の調査ではWebデザインスクール「デジLIG」参加者2.376名を対象にアンケートを実施し、検討者の予算相場は「20～30万円未満」が最も多くなりました。また、スクール選びでは料金の安さ以上にカリキュラム内容が重視される傾向となっています。

本調査では他にも、費用の支払い方法（分割払い・一括払い）の傾向や、予算帯別で見る学習内容の違いについてもまとめております。詳細は以下の記事をご覧ください。

【2,376名調査】Webデザインスクール検討者の「リアルな予算相場」は20～30万円

https://liginc.co.jp/677638

■デジタルハリウッドSTUDIO by LIGとは

デジタルハリウッドSTUDIO by LIG 公式サイト

デジタルハリウッドSTUDIO by LIG（通称：デジLIG）は数多くのデザインアワードを受賞してきた制作会社LIGと、デジタルハリウッドが業務提携し運営しているWebクリエイタースクールです。デジLIGではWeb制作会社の環境を活かし、現役デザイナーによるLIVE授業や、制作会社目線でのポートフォリオ添削を実施しており、クリエイターとして転職・就職を目指す方から副業を行いたい方まで幅広く支援しています。

公式サイト：https://liginc.co.jp/studioueno

■会社概要

会社名：株式会社LIG（英: LIG inc.）

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 大山 智弘

設立：2007年6月 所在地：〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11

従業員数：228名（2026年1月1日時点 連結）

主な事業内容：

- DX支援事業（システム開発・アプリ開発・Webサイト・グラフィック制作）- マーケティング支援事業（オウンドメディア「LIGブログ」運営・記事広告制作・広告運用代行）- HR事業（Webクリエイタースクール「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG」運営・人材エージェント「LIG Aent」運営・オンライン動画学習サービス「リグアカ」運営）

公式サイト：https://liginc.co.jp/

※本調査データの引用・転載は、出典として「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG（株式会社LIG）調べ」およびURLを明記していただければ自由に行えます。