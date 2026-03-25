【ライフスタジオ20周年】20万組の家族の節目を彩ってきた写真館が、感謝を込めた3回連続Instagramキャンペーンを開催！4/2始動の大型プロジェクトに向けたカウントダウンがスタート。

株式会社アップルツリーファクトリーライフスタジオ20周年

人生の写真館『ライフスタジオ』（運営：株式会社アップルツリーファクトリー）は、2026年に迎える創業20周年を記念し、2026年3月24日（火）より公式Instagramにて3回連続のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

2006年の誕生以来、ライフスタジオは全国のご家族と共に歩み、これまでに20万組以上の「人生の瞬間」を形に残してきました。この大きな節目を祝し、4月2日（木）から始動するアニバーサリープロジェクト**「ライフスタジオとつくる20のコト」**に先駆け、お客様への感謝を込めたプレキャンペーンを実施いたします。

■ キャンペーン概要：皆様の「思い出」が20周年を彩る

本キャンペーンは、3/24、3/27、3/30の計3回、Instagramの公式アカウントにて発表される「お題（テーマ）」に対し、皆様の思い出やメッセージをコメントしていただく参加型イベントです。

ライフスタジオをすでにご利用いただいた方はもちろん、これから撮影を検討されている方も、どなたでもご参加いただけます。皆様から寄せられた温かいエピソードは、今後の20周年プロジェクトを形作る大切なピースとなります。

■ 開催スケジュール

第1弾：3月24日（火）START

第2弾：3月27日（金）START

第3弾：3月30日（月）START

※応募締切：全回共通 2026年4月3日（金）23:59まで

■ 賞品内容

「こども商品券 e-Gift」1,000円分 （3回のキャンペーン合計で、抽選で計60名様にプレゼント）

■ 応募方法

こども商品券e-Gift 詳細 :https://e-gift.toycard.co.jp/

ライフスタジオ公式Instagram（ @lifestudio_official ）をフォロー

対象のキャンペーン投稿に、質問への答えをコメント

※お友達を1名タグ付けすると当選確率がアップします。

ライフスタジオ20周年

※必ずイベント応募詳細をご確認の上、ご応募ください。

■ 4月2日、新しい物語が動き出す。

イベント応募詳細 :https://lifestudio.jp/studio/head_office/news/199945

4月2日には、メインプロジェクトである**「ライフスタジオとつくる20のコト」**が始まります。

「人を目的とする」という私たちの原点に立ち返り、お客様と一緒に20周年を彩る様々な体験をご用意しています。

最新情報は、公式Instagramおよび公式サイトにて随時公開してまいります。どうぞご期待ください。

【人生の写真館『ライフスタジオ』について】

全国に30店舗（2026年3月現在）を展開するハウス型フォトスタジオです。

「美しさを表現し、思い出を記録する、楽しい遊びの空間」と写真館を定義し、おしゃれなインテリアと自然な表情を引き出す撮影スタイルで、年間25,000組以上のご家族に愛されています。赤ちゃんから成人式、ウェディングまで、人生のあらゆる節目に寄り添い続けています。

公式サイト：https://www.lifestudio.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/lifestudio_official/?hl=ja

ライフスタジオ20周年