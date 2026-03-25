令和７年度「かながわCO2CO2ポイント+」キャンペーンに約100万人の方が参加されました！

神奈川県

令和７年10月から12月まで実施した、脱炭素につながる商品を購入した場合などにポイントを上乗せするキャンペーン「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント+（プラス）」に、約100万人の方が参加され、レジ袋約2,100万枚分に相当するCO2削減効果がありました。

１ 「かながわCO2CO2ポイント+」のキャンペーン結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1481_1_b841d7e2c9693ee9e40c1318ed880dc0.jpg?v=202603260251 ]

（別紙）事業者・対象商品等

２ 「かながわCO2CO2ポイント+」の概要

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1481-4257c569923a8bb275517b2eae104850.pdf

すべての商品やサービスは、エネルギーや資源を使って製造・提供され、その過程で地球温暖化の原因となるCO2を排出しています。本キャンペーンでは、生産・流通・使用過程でのCO2排出量が少ない、県産品の購入やマイボトルの利用等に対し、通常付与されるポイントよりもポイントを上乗せして消費者に提供することで、県民の皆様の脱炭素意識の醸成やライフスタイルの転換につなげることを目的としています。

《SDGsの推進について》

県では、SDGsの達成にもつながる取組として、脱炭素に資する商品等の購入を通じ、脱炭素社会実現に向けた取組を推進しています。

問合せ先

神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室

脱炭素ライフスタイル担当課長 山本 電話045-285-0784

家庭グループ 松田 電話045-285-0338