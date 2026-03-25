100回のProst（乾杯）が響きあう本場ミュンヘンの熱狂に没入しよう！4/24(金)～お台場でオクトーバーフェストが開幕！

株式会社ビー・エフ・シー

私たちは2003年、日本で初めてオクトーバーフェストを開催し、この乾杯の文化を育ててきました。大切にしてきたのは、「本物のミュンヘンの空気をそのまま届ける」こと。そのこだわりが実を結び、本場ドイツ・ミュンヘンのオクトーバーフェストからも公式認定を受けています。

私たちオクトーバーフェスト実行委員会では2026年4月24日（金）よりお台場にて、

オクトーバーフェスト2026 inお台場 ～Spring～ を開催します。

今年のテーマは「没入感」、そしてサブテーマは「隣の人とProst（乾杯）しよう！」。20年以上の歴史が詰まった、会場に一歩足を踏み入れた瞬間からミュンヘンにいるかのような圧倒的な非日常体験をご用意して、皆様をお迎えします。

■ 主催者の想い：ミュンヘンで見た「究極のピースフル空間」を日本へ

生成AIやSNSなどデジタル化が進み、リアルなコミュニケーションが希薄になりつつある昨今。

本イベントは、人と人とが直接ふれあい、笑い合う「コミュニケーションの場」としての価値を最重要視しています。

本場ミュンヘンのテント内は常に超満員ですが、席がなくても「ここ空いてるよ！」と無理やり間を空けてくれ、ぎゅうぎゅうになりながら肩を組みます。「どこから来たの？」とビールを共通言語に世界中の人々が語り合い、楽団の演奏に合わせて全員で歌い、乾杯（Prost）をする――。そこには、言葉の壁を越えた究極のピースフルな空間がありました。 この本場の臨場感と、人と人が一瞬で繋がる喜びを、日本の皆様にも体感してほしいと願っています。

■ 【初登場】ファミリーで会話が弾む！「ドイツ式ボードゲームエリア」

「オクトーバーフェスト＝お酒を飲む大人だけの空間」というイメージを覆し、ファミリーで1日中楽しめるイベントを目指して、今年は新たに「ドイツ式ボードゲームエリア」を新設しました。

実はドイツは世界有数のボードゲーム大国。

青空の下、家族でテーブルを囲んで会話を楽しむのはもちろん、相席になった初対面の人同士がゲームを通じて自然とコミュニケーションが生まれる、新しい形の交流の場をご提供します。

ドイツのボードゲームで楽しもう！

1.【熱狂のステージ＆乾杯】初対面でも一瞬で友達に！

本場ミュンヘン公式楽団と「Prost（乾杯）」 本イベント最大の魅力は、音楽と「相席文化」が生み出すピースフルな熱狂です。

本場ミュンヘンのオクトーバーフェストでも公式演奏を務めるバンド「ディー・キルヒドルファ」が来日！彼らの生演奏に合わせて、国籍も世代も超えて見知らぬ人同士が笑顔でジョッキをぶつけ合い「Prost（乾杯）！」。会場全体が肩を組んで練り歩く圧巻の「ムカデ行進」など、

デジタル時代では、なかなか味わえない圧倒的な一体感をぜひご体感ください。

楽しいステージで盛り上がろう！

2.【トレンド体験】着て、撮って、没入！

「民族衣装×トリックアート」で思い出作り 会場では、

ドイツの伝統衣装「ディアンドル（女性用）」「レーダーホーゼン（男性用）」のレンタルを実施。

毎年恒例！ディアンドルを着たオクトーバーガールたちが、テイクアウトビールを会場内で販売し、

華やかに盛り上げます。

さらに今年は新たに「トリックアート」のフォトスポットも初登場！

ビール片手に民族衣装で撮影を楽しめば、そこはもう完全に本場ドイツ。

最高の1枚をSNSでシェアしてお楽しみください。

デザインはお楽しみに！

3.【フード】「プレッツェルブーム」到来！？

顔より大きい巨大サイズや多彩なフレーバーが大集合

ビールのお供といえば絶品ソーセージですが、今年のイチオシはズバリ「プレッツェル」。

日本に新たな「プレッツェルブーム」を巻き起こすべく、SNS映え間違いなしの“顔より大きい巨大プレッツェル”から、甘いものからしょっぱいものまで様々な味が楽しめる多種多様なフレーバーまでが大集合します！

本場ドイツの奥深いプレッツェルの世界とこだわりのグルメを、お腹いっぱいご堪能ください。

様々なプレッツェルが登場！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47941/table/65_1_94d23bcd85a5cae1bd819a3e6f6f95e5.jpg?v=202603260251 ]

→お台場開催事前チケットの購入はこちらから(https://www.kkday.com/ja/product/127571-tokyo-oktoberfest-beer-2023-tickets-japan)

入場料 大人（中学生以上）500円 （小学生・未就学児）無料

※各会場とも雨天決行（荒天時は中止）