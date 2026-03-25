株式会社Reelu、東京都・内閣府後援「東京ベンチャー企業選手権大会2025」にて協賛企業特別賞「ロッキングホース賞」を受賞

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都港区、代表取締役CEO：今野珠優、以下「Reelu」）は、東京都・内閣府後援の国内最大級のベンチャー企業ピッチコンテスト「東京ベンチャー企業選手権大会2025」において、協賛企業特別賞「ロッキングホース賞」を受賞したことをお知らせいたします。

「東京ベンチャー企業選手権大会2025」は、“東京からユニコーン企業を創出する”を掲げて開催されたピッチコンテストで、東京都および内閣府知的財産戦略推進事務局などの後援のもと実施されました。今回の大会では、120社を超える応募企業の中から書類審査および2次審査を経て、各賞の受賞企業が決定しており、Reeluは最終審査にて協賛企業特別賞「ロッキングホース賞」を受賞しました。

受賞概要

事業内容

- 受賞名：協賛企業特別賞「ロッキングホース賞」- 大会名：東京ベンチャー企業選手権大会2025- 主催：東京ユニコーンプロジェクト運営委員会事務局- 後援：東京都、内閣府知的財産戦略推進事務局、東京都中小企業振興公社 ほか

Reeluは、多言語対応が求められる現場に対して、外国語人材を1時間から手配できる完全審査制のマッチングサービスを展開しています。観光地、空港・駅、商業施設、展示会・イベント、免税対応、インバウンド関連業務など、さまざまな現場において、企業が必要なタイミングで必要な人材を活用できる体制づくりを支援しています。

訪日需要の拡大や、グローバル対応の必要性が高まる一方で、現場では「多言語で接客できる人材が足りない」「繁閑差に応じて柔軟に人員を確保したい」「語学力だけでなく接遇力も備えた人材が必要」といった課題が顕在化しています。Reeluは、こうした現場課題に対し、人材供給にとどまらず、運営実務に即した形で支援できる仕組みづくりを進めてまいりました。

今回の受賞を励みに、Reeluは今後も、訪日・グローバルビジネスの現場における人材課題の解決を通じて、企業の受け入れ体制強化と顧客体験の向上に貢献してまいります。

代表取締役CEO 今野珠優より

このたび、「東京ベンチャー企業選手権大会2025」において、協賛企業特別賞であるロッキングホース賞をいただけたことを大変光栄に思います。

Reeluは、多言語対応が必要な現場で、企業が必要な時に必要な人材を活用できる仕組みづくりに取り組んでまいりました。訪日需要やグローバル対応の広がりとともに、現場の人材課題はより複雑になっています。そうした中で、私たちの取り組みを評価いただけたことは、大きな励みです。今後も、現場で本当に役立つサービスを磨きながら、企業の人材基盤づくりに貢献してまいります。

株式会社Reelu（リール）とは

株式会社Reeluでは、多言語対応が必要な現場における即戦力人材を、1時間から呼べる完全審査制のマッチングサービスを運営しています。観光地や空港・駅、店舗での免税対応、展示会など、様々な訪日インバウンド対応やグローバルビジネスの現場でご利用いただけます。

商号：株式会Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月1日

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu

ホームページURL：https://reelu.jp/

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