割るだけ簡単！華やかな香りの濃縮紅茶『丸福珈琲店監修 プチラッテ 紅茶ラテベース』を新発売

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社 大阪府八尾市、社長 中西優紀雄）は、牛乳で割ると簡単に紅茶ラテができる、濃縮タイプの『丸福珈琲店監修 プチラッテ 紅茶ラテベース』を2026年3月25日（水）より新発売いたします。

◆商品特徴

牛乳で割るだけで、香り高い紅茶ラテが手軽に楽しめる、ポーションタイプの濃縮紅茶ラテベースです。水で割れば、すっきりとしたアイスティーとしてもお楽しみいただけます。

紅茶は、世界三大紅茶のひとつで“紅茶のシャンパン”とも称されるインド産ダージリンと、爽やかな香りで渋みの少ないスリランカ産ディンブラをブレンド（ダージリン60％・ディンブラ40％使用）。

紅茶の香り立ちと透明感のある味わいを追求し、すっきりおいしい、軽やかな後味に仕上げました。

甘さはひかえめで、ミルクと合わせても紅茶の風味がしっかり感じられるバランスのよい味わい。食事にも合わせやすく、シーンを選ばず楽しめる上品なおいしさです。

液体のため、冷たい水や牛乳にもすぐ溶け、飲みたいときにさっと手軽に作ることができます。

コンパクトで、外出先への持ち運びやストックにも便利。いつでも手軽に、喫茶店のようなティータイムをお楽しみいただけます。

■丸福珈琲店とは

昭和9年創業。創業時から現在まで変わらない味と香りの珈琲が人気の老舗喫茶店。大阪ミナミ千日前に本店があり、レトロな空間が魅力的。

■おいしさ ぎゅっとキープ！酸化バリア製法

メロディアン独自の酸化バリア製法を使用し、おいしさをキープ。通常はポーションにフタをする際、容器内に酸素が残ってしまい内容物の酸化が進み、風味が失われていきます。しかし、酸化バリア容器は、残った酸素を窒素に置き換えフタをすることで酸化を抑えています。まるで淹れたてのような紅茶の風味をご自宅でお楽しみください。

◆商品概要

商品名 丸福珈琲店監修 プチラッテ 紅茶ラテベース

甘さひかえめ

名称 紅茶飲料（希釈用）

包装形態 ポーション

内容量 77g（11g×7個）

保存方法 常温

賞味期間 1年間

主要売場 量販店、一般小売店、通販

希望小売価格 213円（8%税込）

発売日 2026年3月25日（水）

発売地域 全国

商品URL https://www.melodian.co.jp/item/marufukutea

◆市場背景・発売理由

近年、飲料カテゴリーでは「手軽さ」と「贅沢感」を両立した商品へのニーズが高まっています。中でも、水や牛乳で割るだけで楽しめる濃縮ポーション飲料は、家庭内での常備アイテムとして季節を問わず定着しつつあります。

また、紅茶においても、紅茶専門店の拡大や紅茶飲料の商品の増加などを背景に、改めて注目されているカテゴリーです。

こうした市場の広がりを受け、メロディアンは、カフェのような味わいを自宅で手軽に楽しめる丸福珈琲店監修の濃縮ポーションシリーズに、新たに紅茶ラテをラインナップしました。

水や牛乳で割るだけで安定したおいしさが再現でき、忙しい日常にも取り入れやすい点がポイントです。季節を問わず、食事やリフレッシュタイムなどさまざまなシーンに寄り添い、ご家庭での「ちょっと贅沢なおいしい時間」を手軽に楽しめる商品です。

◆シリーズ商品のご紹介

丸福珈琲店監修のシリーズ商品として、丸福珈琲店監修「プチラッテ カフェラテベース」「プチラッテ 抹茶ラテベース」「ミックスジューシー」などを販売中。また、春より季節限定の「珈琲ゼリー」も発売。様々な味わいをお楽しみください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◆メロディアン公式サイト

■コーポレートサイト：https://www.melodian.co.jp/

■スペシャルサイト：https://special.melodian.co.jp/

◆SNSアカウント

■Instagram：https://www.instagram.com/melodian_family/

■X：https://x.com/Melodian_Family

◆メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存“という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。

■社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/

■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

■設立 ：昭和36年9月20日

■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

■資本金 ：9,850万円

■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売