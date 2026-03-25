入社1年目社員のキャリア満足度調査～元「キャリタス就活2025 学生モニター」の入社後調査（2026年3月発行）
株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、就職後の満足度や現在の就労状況について、2025年卒のキャリタス就活モニターだった入社1年目の社会人を対象に調査を行い、就活当時と比較・分析しました。（調査期間：2026年2月12日～26日、回答数：445人）
＜＜ 主な内容 ＞＞
1. 勤務先企業について
1-1 勤務先企業への満足度 ・・・図表１
1-2 満足／不満の理由コメント
1-3 入社後に感じたギャップ ・・・図表２
1-4 就活中にもっと知っておけばよかったと思うこと
1-5 入社後の成長実感
1-6 入社後の研修状況（入社後の成長実感別）
1-7 内定期間中の研修やフォロー
2. 転職意向
2-1 転職意向有無／入社前後のギャップ比較 ・・・図表３
2-2 項目別満足度比較
2-3 転職検討時期／転職先候補企業 ・・・図表４
2-4 転職検討理由
3. もう一度大学生として就職活動をするなら
3-1 現在の勤務先企業への就職意向
3-2 就職活動での後悔 ・・・図表５
【業界別集計】勤務先企業への満足度
詳細レポートはこちら：
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/wakatechosa_202603.pdf
＜調査概要＞
調査対象 ： 2025年度新入社員（2025年4月入社者）
（元「キャリタス就活2025」学生モニター）
調査時期 ： 2026年2月12日～26日
調査方法 ： インターネット調査法
回答者数 ： 445人
図表１. 勤務先企業への満足度
図表２. 入社後に感じたギャップ
図表３. 転職意向有無／入社前後のギャップ比較
図表４. 転職検討時期／転職先候補企業
図表５. 就職活動での後悔