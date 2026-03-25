入社1年目社員のキャリア満足度調査～元「キャリタス就活2025 学生モニター」の入社後調査（2026年3月発行）

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株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、就職後の満足度や現在の就労状況について、2025年卒のキャリタス就活モニターだった入社1年目の社会人を対象に調査を行い、就活当時と比較・分析しました。（調査期間：2026年2月12日～26日、回答数：445人）



＜＜　主な内容　＞＞


1.　勤務先企業について


　　1-1　勤務先企業への満足度　　・・・図表１


　　1-2　満足／不満の理由コメント


　　1-3　入社後に感じたギャップ　　・・・図表２


　　1-4　就活中にもっと知っておけばよかったと思うこと


　　1-5　入社後の成長実感


　　1-6　入社後の研修状況（入社後の成長実感別）


　　1-7　内定期間中の研修やフォロー


2.　転職意向


　　2-1　転職意向有無／入社前後のギャップ比較　　・・・図表３


　　2-2　項目別満足度比較


　　2-3　転職検討時期／転職先候補企業　　・・・図表４


　　2-4　転職検討理由


3.　もう一度大学生として就職活動をするなら


　　3-1　現在の勤務先企業への就職意向


　　3-2　就職活動での後悔　　・・・図表５


【業界別集計】勤務先企業への満足度



詳細レポートはこちら：


https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/wakatechosa_202603.pdf



＜調査概要＞


調査対象　：　2025年度新入社員（2025年4月入社者）


　　　　　　 （元「キャリタス就活2025」学生モニター）


調査時期　：　2026年2月12日～26日


調査方法　：　インターネット調査法


回答者数　：　445人




図表１. 勤務先企業への満足度




図表２. 入社後に感じたギャップ




図表３. 転職意向有無／入社前後のギャップ比較




図表４. 転職検討時期／転職先候補企業





図表５. 就職活動での後悔