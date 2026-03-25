『アズールレーン』より、「ビスマルク アンパックド・サプライズVer.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「AniGame」より、『アズールレーン ビスマルク アンパックド・サプライズVer. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●アズールレーン ビスマルク アンパックド・サプライズVer. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199502&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■アズールレーン ビスマルク アンパックド・サプライズVer. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：9,900円(税込)


□発売日：2027年1月予定


□ブランド：AniGame


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約240mm(台座含む)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座



















※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●アズールレーン ビスマルク アンパックド・サプライズVer. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199502&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


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【店舗情報】


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