〈イベントレポート〉ロッテ、10年ぶりとなる新アイスブランド「アジアに恋して」CUTIE STREETが新曲『ナイスだね』と共に登壇、新CMもお披露目！「アジアに恋して」 新商品・新TVCM発表会

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島 英樹、以下 ロッテ）は、近年のアジアンスイーツの流行や体験型消費の拡大を背景に、2026年4月より10年ぶりとなる新アイスブランド「アジアに恋して」の発売を開始いたします。本ブランドの展開にあたり、アソビシステムが手掛けるアイドルグループ・CUTIE STREETとコラボレーションし、タイアップ曲『ナイスだね』を起用した新TVCMを展開してまいります。

この度、商品発売を記念し、CUTIE STREETの皆さまをゲストに迎え「アジアに恋して」の新商品・新TVCM発表会を開催しました。本イベントでは、新TVCMのお披露目に加え、メンバーによる新・宣伝部長の座をかけた“KAWAII 食レポ・ガチンコ対決”が行われ、個性が光る食レポが次々と飛び出し、会場は大いに盛り上がりました。

左上から、梅田、板倉、古澤、佐野 左下から、桜庭、増田、荻野(ロッテ)、西山(ロッテ)、真鍋、川本株式会社ロッテ マーケティング本部 新商品開発部 西山侃輔によるプレゼンテーション

はじめに、株式会社ロッテ マーケティング本部 新商品開発部 西山侃輔より、新ブランド「アジアに恋して」のコンセプトや開発秘話、今後の戦略についてプレゼンテーションが行われました。

本ブランドは、Z世代を中心としたトレンドに敏感な若年女性層をメインターゲットに据えています。西山は「近年のアジアンスイーツブームを日常的に楽しむ層に対し、新たな価値を提案したい」と言及。従来のバニラやストロベリーといった定番フレーバーが主流のアイス市場に、新フレーバーで“新たな波”を起こす決意を語りました。

また、SNSでの拡散を意識した略称しやすいネーミングや、手に取るだけで気分が上がるパッケージデザインへのこだわりを披露。肝となる味わいについては、アジアンスイーツ特有のフルーツや茶の芳醇な香りを追求し、口に含んだ瞬間から後味の余韻まで楽しめる緻密な設計を強調しました。

株式会社ロッテ ロッテ中央研究所 アイス研究部 荻野まみによる商品紹介

続いて、株式会社ロッテ ロッテ中央研究所 アイス研究部 荻野まみより商品ごとの味のこだわりについて説明しました。今回発売となる「黒糖烏龍ミルクティー」「クリーミー杏仁豆腐」「ジャスミンミルクティー」「マンゴーラッシー」の4種の味わいはどれも異国情緒感ある、アジアンスイーツ特有のフルーツや茶の香りなど、風味豊かな味わいに仕立てたと解説しました。

◆「アジアに恋して」 各フレーバーのこだわり

・ 「黒糖烏龍ミルクティー」：ふくよかな香味の鉄観音烏龍使用。黒糖の深みと烏龍の香ばしい香味を感じられる味わい。

・ 「クリーミー杏仁豆腐」：杏仁豆腐の華やかな風味とクリーミーな味わいのもっちりとした食感のアイス。

・ 「ジャスミンミルクティー」：余韻にジャスミン茶特有の華やかな香りを楽しめ、パッションフルーツソースとの組み合わせも楽しいアイス。

・ 「マンゴーラッシー」：アルフォンソマンゴー果汁を使用したマンゴーの芳醇な甘みとラッシーのまろやかな酸味のバランスが取れた味わい。

楽曲『ナイスだね』のコラボレーション曲披露！新TVCMの衣装をまとったCUTIE STREETが登壇

イベント中盤では「アジアに恋して」の展開に合わせて制作された新TVCM「ひとくちで、旅するみたい篇」が初公開されました。放映後、TVCMに出演したCUTIE STREETのメンバー8名全員が華やかな衣装を身に包みステージに登壇。トークセッションでは、アジアの世界観を再現したTVCM撮影でのエピソードなどが語られました。

※トークセッション一部抜粋

Q.新TVCMへのご出演おめでとうございます！ 完成した映像をご覧になっていかがでしたか？

増田彩乃さん：「アジアに恋して」の世界観と、私たちの楽曲が一つになった映像をこうして皆さまにお届けでき、胸がいっぱいです。ブランドの魅力がギュッと詰まった仕上がりになっています！

Q.TVCMに使用されているタイアップ楽曲『ナイスだね』について、どのような楽曲なのか教えていただけますか？

川本笑瑠さん：『ナイスだね』は、川谷絵音さんに楽曲を提供してもらいました。どこかアジアの雰囲気が漂った楽曲になっていて、本当にアジ恋にぴったりの曲になっています。耳に残るキャッチーな部分もあったりして、川谷さんの音楽でCUTIE STREETの新たな一面を引き出していただき、とても素敵な楽曲になっています。

Q.新TVCM内でもスプーンダンスを披露頂いてましたが、今回のTVCMやMVの見どころ・推しポイントはありますか？

板倉可奈さん：今回のCMでは、初めてスプーンダンスを長テーブルに横並びになりながら踊ったのですが、実際のスプーンを使って踊ることは初めてだったので、みんなで試行錯誤しながら撮影させていただきました。

Q.TVCM撮影時の印象的なエピソードがあればお話しいただけますでしょうか？

佐野愛花さん：撮影終了後も「そのアイスもうちょっと食べていいですか？」と言っちゃうぐらい、ずっと食べていました。みんなもおいしすぎて、がっついてパクパク食べていました。

Q.TVCMでも実際に召し上がっていただいた「アジアに恋して」ですが、お味はいかがでしたか？

梅田みゆさん：本当においしくて、撮影時にも全種類いただいたんですが、どのアイスもお気に入りの味わいでした。

個性光る食レポ炸裂の“KAWAII 食レポ・ガチンコ対決”開催新・宣伝部長の座を勝ち取ったのは、川本さん・佐野さんペア！

イベント後半では、CUTIE STREETのメンバー8名が4組のペアに分かれ、新・宣伝部長の座をかけた“KAWAII 食レポ・ガチンコ対決”を実施。新フレーバーの魅力を伝えるべく、試食後の感想を手描きのプレゼンボードで発表しました。

トップバッターの桜庭さん・梅田さんペアは「黒糖烏龍ミルクティー」を試食。“アイスが大好物”という熱意そのままに、中身を見せながら、かわいらしいコメントを披露。続いて、板倉さん・増田さんペアが「クリーミー杏仁豆腐」、古澤さん・真鍋さんペアが「ジャスミンミルクティー」、川本さん・佐野さんペアが「マンゴーラッシー」を試食。メンバーそれぞれ個性が光る表現に、審査員を務めた西山、荻野も「どのペアも、我々が言いたいことを表情や言葉でうまく表してくれて、おいしさが伝わってきました」とコメント。激戦の末、厳正なジャッジを勝ち抜き、初代新・宣伝部長の称号を手にしたのは、「マンゴラッシー」を試食した“川本さん・佐野さんペア”という結果に。宣伝部長に選ばれた喜びを弾けるような笑顔で届けるメンバーの姿に、会場は大きな拍手と温かい歓声に包まれ、新アイスブランドの門出を祝う華やかなステージとなりました。

開催概要

■名 称：ロッテ「アジアに恋して」 新商品・新TVCM発表会

■日 時：2026年3月25日（水）11:00～12:00

■開催場所：ベクトルスタジオA（〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F）

■発表内容：・新商品に関するプレゼンテーション

・新CM披露

・ゲストご登場・トークセッション

・KAWAII食レポ・ガチンコ対決

・フォトセッション

■登 壇 者 ： 株式会社ロッテ マーケティング本部 新商品開発部 西山侃輔

株式会社ロッテ ロッテ中央研究所 アイス研究部 荻野まみ

CUTIE STREETさん

新TVCM概要

タイトル ：「ひとくちで、旅するみたい篇」（15秒）

放送開始日 ：2026年4月6日（月）～

放送地域 ：全国（一部地域を除く）

出演 ：CUTIE STREET

URL ：https://youtu.be/APqA7ENIa7I

タイトル ：「ひとくちで、旅するみたい篇」（30秒）

放送開始日 ：2026年4月6日（月）～

放送地域 ：全国（一部地域を除く）

出演 ：CUTIE STREET

URL ：https://youtu.be/tsC2xV-2Be0

コラボレーションしたタイアップ楽曲『ナイスだね』のミュージックビデオも公開！

「アジアに恋して」の世界観・魅力が詰まったタイアップ楽曲『ナイスだね』のミュージックビデオが、本日3月25日（水）20:00より公開されます。まるでアジアの旅を楽しんだ後のような、チャーミングなメンバーの姿にぜひご注目ください。

・ MV公開日時：2026年3月25日（水）20:00

・ MV公開先（KAWAII LAB. 公式YouTube) http://www.youtube.com/@KAWAII_LAB_OFFICIAL

※公式YouTubeにて2026年3月25日（水）20時からご覧いただけます。

各種公式アカウント

・公式ブランドサイト

商品情報やここだけでしか見られないコンテンツもUP！ぜひ、チェックしてみてください。

URL：https://www.lotte.co.jp/products/brand/aji_koi/

・公式TikTokアカウント

CM撮影の裏側やアイスの企画会議に参加するCUTIE STREETのオフショット、TikTok限定コンテンツも公開中

URL：https://www.tiktok.com/@lotte_ajikoi

【出演者プロフィール】 CUTIE STREET

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/(https://cutiestreet.asobisystem.com/)

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET(https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET)

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street(https://www.instagram.com/cutie_street)

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street(https://www.tiktok.com/@cutie_street)

X：https://x.com/CUTIE_STREET(https://x.com/CUTIE_STREET)

■ロッテ「アジアに恋して」新TVCM 「ひとくちで、旅するみたい」篇（15秒）ストーリーボード

■ロッテ「アジアに恋して」新TVCM 「ひとくちで、旅するみたい」篇（30秒）ストーリーボード