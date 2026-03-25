Ahrefs が 2026 年 5 月 14 日、シンガポールで「Ahrefs Evolve Singapore 2026」を開催。AI 検索時代における検索・ブランド可視化の最前線を語る 1 日

Ahrefs pte. ltd.

SEO/LLMO ツール大手 Ahrefs（エイチレフス、本社：シンガポール）は、2026 年 5 月 14 日（木）にシンガポール・Guoco Midtown Network Hub にて、マーケティングカンファレンス「Ahrefs Evolve Singapore 2026」を開催することを発表しました。「AI 時代における検索・ブランド可視化」をテーマに掲げた本イベントは、過去 2 年連続でチケットが売り切れた人気カンファレンスの第 3 回目となります。

Ahrefs Evolve シンガポールには、世界中で活躍するマーケットリーダーが集まるのでネットワークを広げることができる。▪️開催概要- イベント名：Ahrefs Evolve Singapore 2026- 開催日：2026 年 5 月 14 日（木）- 会場：Guoco Midtown Network Hub（シンガポール）- 参加想定規模：200 名以上のマーケター・SEO 専門家チケット購入・詳細はこちら :https://ahrefsevolve.com/singapore/▪️AI 検索の台頭で「検索のルールが変わる」時代になぜ今、このカンファレンスが重要なのか

ChatGPT、Gemini、Perplexity、AI Overviews をはじめとした生成 AI プラットフォームの急速な普及により、従来の SEO（検索エンジン最適化）は大きな転換期を迎えています。ユーザーが検索エンジンの代わりに AI に質問し、AI が回答を直接生成する時代において、ブランドや製品が AI にどう認識・引用されるかは、新たなマーケティングの主戦場となりつつあります。

このような環境変化を受け、Ahrefs が主催する「Evolve」は、SEO・LLMO（Large Language Model Optimization）・GEO（Generative Engine Optimization）の実践知見を APAC 地域のトップマーケターが共有するカンファレンスとして、2024 年の第 1 回開催以来、毎年注目を集めてきました。2026 年の第 3 回となる本イベントでは、「AI が変える検索・AI・そしてその先での発見可能性（Discoverability）」をテーマに、全 12 セッション・1 日完結の凝縮したプログラムを提供します。

▪️登壇者ラインナップ：APAC 屈指のマーケター・経営者が一堂に

今回の Evolve Singapore 2026 には、APAC 地域の第一線で活躍するマーケター・起業家・経営者が登壇します。

APAC 地域の第一線で活躍するマーケター・起業家・経営者が集結

- Tim Soulo（Chief Marketing Officer, Ahrefs）：基調講演「AI 時代にブランドを発見可能にする方法」および閉会挨拶- Dan Petrovic（Managing Director, DEJAN）：Gemini と GPT に 100 万回質問して分かったこと--AI モデルの偏向とブランド評価の実態- Robert Lai（Chief Executive Officer, Kaliber）：検索インテントの前に購買意欲は形成される--バイヤー行動の新常識- James Norquay（Founder, Prosperity Media & Sydney SEO Conference）：APAC のデジタル PR・GEO 戦略の最新動向- Viola Eva（Founder, Flow Agency）：LLM が語るあなたのブランドは正しいか--ブランドフットプリント監査の実践- Loki Yan（Co-Founder, 壹优化 First Optimise）：AI 読解テストに落ちるブランドを救うテクニカル SEO の処方箋- Ted Chong（Digital Marketing Director, Ice Cube Marketing）：高 ROI を生む「バイヤー心理を読む PPC」の作り方- Alan Chan（Head of GTM, Manus AI）：Manus は Manus 自身をどう使っているか--AI エージェント時代の GTM 戦略- Ilman Akbar（Founder & CEO, DailySEO ID）：12 年の SEO 実践から導いた「経営層を動かす SEO の伝え方」- Shiyam Sunder（CEO of Slate & Managing Director, TripleDart）：Ahrefs MCP + Claude + Slate で実現する 10 倍の SEO 実行力- Charlotte Ang（Managing Partner, Traffic Bees）：ゼロから EC ブランドを ＄1M 以上に育てた全手法を公開- Sasha Gusain（Head of Logged Out Experience, Canva）：プロダクト主導 SEO で Canva をユニコーンへ--成長をけん引した意思決定の舞台裏▪️Ahrefs（エイチレフス）について独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd. （エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。

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Evolve Singapore 2026：https://ahrefsevolve.com/singapore/