地方観光の料理人不足に新たな解決策｜分散型ホテル「鞆の浦 潮待ちホテル」を展開する鞆スコレグループが料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム『CHEFLINK』を導入

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下「シェアダイン」）は、広島県福山市・鞆の浦を拠点に宿泊・観光事業を展開する鞆スコレグループに対し、料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」の提供を開始しました。

鞆スコレグループは、歴史的な港町・鞆の浦において、分散型古民家ホテル「鞆の浦 潮待ちホテル」をはじめとする観光・宿泊事業を展開しています。今回の導入は、観光需要の回復やインバウンド増加に伴い深刻化する地方観光地における料理人不足や人材確保の課題に対応し、持続可能な店舗運営体制を構築することを目的としています。

CHEFLINKには、経験豊富なプロフェッショナルの料理人のみが登録しており、繁忙期や人手不足の際にも安定した高品質の料理・サービス提供を実現します。またスポット活用により既存スタッフの業務負担を軽減し、本来業務への集中を可能にすることで「働きやすさ」と「サービス品質向上」の両立に寄与します。さらに、CHEFLINKを通じて勤務した料理人と飲食事業者双方の合意があった場合には、正社員採用への移行もサポートしています。

■導入の背景

外食・宿泊業界では、コロナ禍からの需要回復やインバウンド増加を背景に、人材不足が深刻化しています。特に地方観光地では、都市部と比較して料理人の確保が難しく、繁忙期の人員確保や専門性の高い料理人の採用が大きな課題となっています。



鞆スコレグループが拠点とする鞆の浦においても、観光需要の回復とともに飲食・宿泊サービスの需要が高まる一方で、安定した人材確保が重要な経営課題となっていました。同グループでは、従業員の働きやすさを守りながら持続的に高品質なサービスを提供するため、繁忙期や突発的な人材不足にも柔軟に対応できる仕組みとしてCHEFLINKの導入を決定しました。

■導入の決め手

CHEFLINKを通じて経験豊富な料理人の方々に関わっていただくことで、現場の負担軽減だけでなく、既存スタッフにとっても新しい刺激や学びが生まれています。



地方の観光地では料理人の確保が大きな課題ですが、こうした仕組みを活用することで、無理のない運営体制をつくりながらサービス品質を維持できる可能性を感じています。



今後も地域の魅力を伝える食体験を大切にしながら、持続可能な観光と宿泊運営の両立を目指していきたいと考えています。

■鞆スコレグループについて

社名：鞆スコレグループ

代表者名：村上 正高

住所：広島県福山市鞆町鞆４２１番地



鞆スコレグループは、広島県福山市・鞆の浦を拠点に宿泊・観光関連事業を展開しています。

歴史的な町並みや文化資源を活かした観光まちづくりに取り組み、町家や商家などの歴史的建築を改修した分散型宿泊施設「潮待ちホテル」を展開。“町全体を一つの宿”と見立てた滞在体験を提供する新しい観光モデルとして、国内外から注目を集めています。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■CHEFLINKのサービス概要- 最短即日、1日3時間から利用可能- お支払いは利用分のみ、初期費用・月額費用は一切不要- 正社員雇用も可能- 4万人以上の食の専門人材が登録

▶︎詳しくはこちら https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

CHEFLINKの仕組み■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)