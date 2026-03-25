「送るだけじゃない」ファイル便が登場―― 相手がアップロードできる国産ファイル転送サービス「オクルリンク」

株式会社コードヘッド

送るだけではなく、URLを共有するだけで、相手からファイルを受け取れる。

そんな国産ファイル転送サービス『オクルリンク』が登場しました。

動画など大容量ファイルのやり取りで増えがちな使い捨てリンクの煩雑さも解消します。

受信者はアカウント登録不要、全プラン広告非表示。フリープランから利用でき、必要に応じて有料プランへの切り替えも可能です。

ファイル共有でよくある3つの課題

1.「相手にファイルを送ってもらう」手段がない

素材やデータを受け取りたいのに、相手が送信できる手段が用意されていないことがあります。

特に動画などの大容量ファイルはメールで送れず、そのたびにメールで依頼し、別のサービスを案内し、時にはアカウント作成までお願いする――。

こうした煩雑なやり取りが案件ごとに繰り返され、プロジェクト進行の大きな障壁となっています。

2. 広告だらけのリンクを、取引先に送りづらい

「ダウンロードボタンがどれかわからない」「誤って広告をクリックしてしまう」といった余計な手間や混乱を取引先に与えてしまうことは、プロフェッショナルな信頼関係が求められるビジネスの現場において、避けたいストレスの一つです。

3. バラバラな手段で届く素材の管理に、毎日振り回される

メール添付、チャットツール、複数のクラウドストレージ。案件ごとにバラバラな手段で素材が届くため、「どこに何があるか」を探すだけで時間が無駄に消費されてしまいます。

オクルリンクなら、まとめて解決

1. ウケトル機能で、相手はURLを開いて「ファイルを入れるだけ」

オクルリンクには、一般的なファイル転送サービスにはない「ウケトル機能」が搭載されています。

受け取り専用のURLを発行して共有するだけで、相手はアカウント登録不要でファイルをアップロードできます。

動画など大容量ファイルの受け取りにも対応しているので、取材先や外部パートナー、クライアントなど、誰からでもスムーズに素材を受け取れます。

2. フリープランでも「広告ゼロ」。国内データセンターで取引先も安心

「広告だらけのリンクを送りづらい」という心理的負担を解消します。

すべてのプランで広告表示は一切なく、取引先に余計な手間や混乱を与えません。

さらに、国内データセンターでの運用により、機密性の高いビジネスデータも安心してやり取りできます。

3.「いつものURL」で、案件完結までやり取りを継続

単発の使い捨てリンクを何度も発行する手間が省けます。

案件ごとに発行されたURLで期限まで継続的なやり取りが可能です。

複数のファイルや素材をまとめて管理できるため、「どこに何があるか」を探す手間がなくなります。

オクルリンクの主な活用シーン

1. クリエイター・制作会社（動画／Web／デザイン）

【修正から納品までを、ひとつのURLで】

4K動画や高解像度素材も、初校から最終納品まで、URLを変えずにファイルを更新し続けられます。

クライアントに「最新版はどれ？」と迷わせない、スムーズなプロジェクト進行を実現します。

2. 広報・マーケティング

【広報素材のやり取りを、広告のないクリーンな画面で】

メディアへ送る画像・動画の配布窓口として活用できます。

広告のない画面が、自社ブランドの信頼性と資料の重要性を損なうことなく伝えます。

3. メディア・編集部

【取材素材を、URLひとつで集約】

取材先やライターに「こちらに入れてください」とURLを送るだけ。相手はログイン不要で、動画などの大きな提出物も、ブラウザからドラッグ＆ドロップして提出できます。

【サービス概要】

サービス名：オクルリンク（OKURULINK）

公式サイト：https://okuru-link.com

利用料金 ：フリープラン／有料プラン（月額1,650円～）

お問合せ ：https://okuru-link.com/contact-form

【会社概要】株式会社コードヘッド

代表者 ：高橋輝

設立 ：2009年4月

所在地 ：北海道札幌市中央区南一条西7丁目12番地6 パークアベニュービル9F

URL ：https://www.codehead.jp/