【初開催】でんじろう先生のふしぎいっぱいサイエンスショー in 名古屋マリオットアソシアホテル

株式会社ジェイアール東海ホテルズでんじろう先生のふしぎいっぱいサイエンスショー in 名古屋マリオットアソシアホテル

名古屋マリオットアソシアホテル（名古屋市中村区・総支配人 杉本 篤史）では、2026年6月28日(日)に宴会場「タワーズボールルーム」にて、「でんじろう先生のふしぎいっぱいサイエンスショー」を初開催します。

ご予約・詳細はこちら :https://www.associa.com/nma/event/188456992369b3b2cf3ad79/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20260325_ev

科学実験に多彩な演出を加えたショースタイルで表現。思わず「なんで？」がとびだす、楽しい科学実験がいっぱい！ここでしか見られない、おもしろ実験もお届けします。

でんじろう先生のふしぎいっぱいサイエンスショー in 名古屋マリオットアソシアホテル

■2026年6月28日（日）

≪第1部≫ 受付13：00～、ショー13：30～

≪第2部≫ 受付16：00～、ショー16：30～

■会場 16階宴会場 タワーズボールルーム

■料金 お一人様\4,500

本イベント限定！でんじろう先生のサイン入りシールをご用意！

でんじろう先生の「サイエンスキット」も会場で販売いたします。

※座席は全席指定。料金に食事は含まれません。

※４歳以上有料、３歳以下は保護者１名につき、１名膝上観賞無料。（座席が必要な場合は有料）

※お子様のみのご入場は、ご遠慮いただいております。小学生以上のお子様は保護者（18歳以上）の同伴が必要となります。

※シールのお渡しは、有料のお客様のみとさせていただきます。

【お問い合わせ】

宴会営業グループ Tel.052-584-1121（平日10：00～18：00）

ご予約はWEBから↓

公式HP（https://www.associa.com/nma/event/188456992369b3b2cf3ad79/(https://www.associa.com/nma/event/188456992369b3b2cf3ad79/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20260325_ev)）

米村でんじろう

米村でんじろう

日本初のサイエンスプロデューサー。身近な物を使った驚きの実験を企画、開発。科学の不思議、楽しさを、舞台を中心としたさまざまな場所でたくさんの人に伝えている。学校法人自由学園講師、都立高校教諭を経て、1998年に「米村でんじろうサイエンスプロダクション」を設立。サイエンスプロデューサーとしてメディアや雑誌へ出演するなど、活動は多岐にわたる。ニックネームは「でんじろう先生」。

※写真はイメージです。実験の内容は写真と異なる場合がございます。

※このステージは体験参加型です。後方の座席は、実験の内容によっては現象が見えづらかったり、一部体験性が下がる場合がございます。ご了承ください。

※講演中のビデオ撮影・録音及び写真撮影はご遠慮ください。

※当日はタワーズ駐車場が満車となる可能性がございますので、公共交通機関でお越しいただくことをお勧めいたします。

名古屋マリオットアソシアホテル

450-6002

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

URL： https://www.associa.com/nma/

Tel： 052-584-1111(代表) JR名古屋駅直結

インスタグラム： https://www.instagram.com/nagoyamarriott/

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【名古屋駅直上】名古屋マリオットアソシアホテル