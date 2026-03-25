文化庁

独立行政法人日本芸術文化振興会は、令和8年3月1日に、大田区および公益財団法人大田区文化振興協会と「連携協力に関する基本協定」を締結しました。

国立劇場は再整備事業のため令和5年10月末に閉場しましたが、その後も、東京都および近県の文化施設・ホール等を利用して歌舞伎、文楽等の伝統芸能の主催公演を行っています。

今回の協定締結を契機として、本年7月に、毎年好評をいただいている「7月歌舞伎鑑賞教室・親子で楽しむ歌舞伎教室」を大田区民ホール・アプリコにて行うこととなりました。

公演に関連して、今後、大田区にて日本の伝統芸能に触れていただくためのさまざまな事業を予定しています。

詳細は決まり次第、国立劇場ウェブサイトおよび日本芸術文化振興会ウェブサイトでお知らせします。



開催概要

7月歌舞伎鑑賞教室・親子で楽しむ歌舞伎教室

日程 令和8年7月4日（土）から7月15日（水） ※ただし、7月9日（木）は休演日

会場 大田区民ホール・アプリコ（東京都大田区蒲田5-37-3)

大田区民ホール・アプリコ ホームページ（外部サイトへのリンク）(https://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico)

歌舞伎・文楽・能楽鑑賞教室公演のご案内はこちら(https://www.ntj.jac.go.jp/kansyoukyousitu/)