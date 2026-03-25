在庫リスクなしで始める副業モデルを公開！オリジナルグッズ販売ガイド｜初心者向け4ステップ解説（2026/03/25）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構える株式会社MAWは、1個からオリジナルグッズを作成できるサービス「ME-Q（メーク）」にて、初心者向けの「オリジナルグッズ副業の始め方」ガイドページを公開しました。

本コンテンツでは、在庫を持たずに始められる副業として注目されているオリジナルグッズ販売について、商品選び・販売方法・収益の目安・失敗しやすいポイントまで、実践的に解説しています。

▼記事はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iwCXEq6kZOI ]

■背景｜副業ニーズの高まりと「在庫リスク」の課題

近年、副業への関心が高まる一方で、「仕入れや在庫リスクが不安」「初期費用を抑えたい」といった理由から、物販ビジネスに踏み出せない方も多く存在します。

その中で注目されているのが、プリントオンデマンド（受注生産）型のオリジナルグッズ販売です。注文が入ってから製造する仕組みのため、在庫を抱えずに始めやすく、副業初心者にも適したビジネスモデルとして広がりを見せています。

本ガイドでは、こうした背景を踏まえ、「小さく始めて収益化を目指す副業」としてのオリジナルグッズ販売を体系的にまとめています。

■コンテンツ概要｜初心者でも理解しやすい構成

本記事では、以下のような内容を網羅的に解説しています。

- 初心者でも始めやすい商品の選び方- スマホ中心で進められる制作・販売フロー- 月5万円を目指すための販売数の目安- BASEなどの販売チャネルの選び方- 副業で失敗しやすいポイントと対策

特に、アクリルキーホルダーや缶バッジなどの低リスク商品から、スマホケース・Tシャツなど単価の高い商品まで、「売りやすさ」と「利益バランス」を踏まえた具体例を紹介しています。

■副業モデル例｜月5万円を目指す具体イメージ

記事内では、実際の販売モデルも紹介しています。

・缶バッジ：月167個販売 → 約5万円

・アクリルキーホルダー：月100個販売 → 約5万円

・スマホケース：月32個販売 → 約5万円

・Tシャツ：月27枚販売 → 約5万円

このように、小ロットでも現実的に収益化を目指せる副業モデルとして提案しています。

■ME-Qの特徴｜副業に適した理由

ME-Qは、オリジナルグッズを1個から作成できるサービスです。

・1個から注文可能で在庫リスクを抑えやすい

・スマホでデザインから注文まで完結

・最短3営業日発送のスピード対応

・豊富な商品ラインナップ

これにより、「副業として無理なく続けられる環境」を提供しています。

■今後の展開

当社では今後も、副業・個人クリエイター・小規模ビジネスを支援するコンテンツの拡充を進めてまいります。

オリジナルグッズを活用した新しい収益機会の創出と、より多くの方が気軽にチャレンジできる環境づくりに取り組んでまいります。

ショップ情報

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225