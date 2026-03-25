NEXSTのWeb3リズムゲーム『でぃあすと！リズムステージ』機能拡張！ゲーム内ポイントを＄NXTやアーティストグッズと交換可能に

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C（本社：UAE、以下「NEXST」）と株式会社ディアステージ（本社：東京都）は、両社が協業開発するWeb3リズムゲーム『でぃあすと！リズムステージ（Dearst! RHYTHM STAGE）』において、ゲーム内で獲得したポイントを各種特典と交換できる「ポイント交換機能」を、2026年3月24日（火）より実装いたしました。

本機能の追加により、プレイヤーはゲーム内で獲得した「でぃあすと！ポイント」を、NEXSTのユーティリティトークン「＄NXT」やアーティストのリアルグッズ、デジタルアイテムなど、さまざまな特典と交換することが可能になります。

ゲーム概要

タイトル：でぃあすと！リズムステージ（Dearst! RHYTHM STAGE）

ジャンル：Web3リズムゲーム

開発：NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C/株式会社ディアステージ

ゲームプレイリンク:https://lin.ee/3dSyMPy



主な特徴

・ディアステージ所属アーティストの楽曲で遊べるリズムゲーム

・ゲームプレイで獲得したポイントを各種特典と交換可能

・トークン連携などWeb3機能を搭載

・アーティストグッズやデジタルアイテムなどと交換できる報酬システム

ポイント交換機能とは

ゲームプレイを通じて獲得した「でぃあすと！ポイント」は、ゲーム内の「ポイント交換」からポイントサマリーページにアクセスすることで、掲載されている特典の中から好きなアイテムと交換することができます。

交換対象には、デジタルアイテムやアーティストグッズなどを用意しており、ゲームを楽しみながらファン活動をより深く体験できる仕組みとなっています。

また、ポイント交換のアイテムとして、アーティストからの特別なお礼動画、ブロマイドセット、オリジナルユニフォームをラインアップ。さらに今後は、ロックした「でぃあすと！ポイント」をNEXSTのユーティリティトークン「＄NXT」へ変換できる機能への対応も予定しており、ゲームプレイを通じた新たな価値体験の提供を目指してまいります。



※＄NXTへの変換を希望する場合は、BSC（BNB Smart Chain）などEVM互換ネットワークに対応したウォレットアドレスの入力が必要となります。

ポイント交換アイテム[表: https://prtimes.jp/data/corp/163614/table/18_1_ad0a8e8313c335a4e487e1322e3a75e3.jpg?v=202603260151 ]

※特典内容は予告なく変更・追加・終了となる場合があります。あらかじめご了承ください。

追加ポイント獲得のチャンス「シーズン2」、3月30日まで！

現在開催中の「シーズン2」では、通常のキャラクターに加え、シーズン中に登場した第1弾から第6弾までのキャラクターを活用することで、育成や楽曲選択の幅が大きく広がります。キャラクターたちはそれぞれ固有のスキルや特性を持ち、一部パラメーターが強化されています。

新キャラクターを編成することで、通常より高いスコアを出せるため、ゲーム内ポイント「でぃあすと！ポイント」を獲得しやすくなり、楽曲やプレイスタイルに応じた戦略的なプレイをお楽しみいただけます。

ゲームキャラクター化したアイドルが出演する「TikTok LIVE」、毎月配信中！

『でぃあすと！リズムステージ』では、ゲーム内キャラクターとして登場するアイドルたちによる「TikTokライブ」を、毎月1回定期配信しています。

配信では、出演メンバー本人がリアルタイムでゲームに参加し、登録方法や基本的な遊び方の紹介に加え、実演プレイも披露。“生配信”ならではの臨場感とともに、ゲームの魅力を余すことなくお届けします。

さらに、配信の最後には視聴者の皆さまに向けた特別なプレゼント情報も発表予定です。ゲームとリアルが連動する特別な体験を、ぜひお楽しみください。





次回TikTokライブ詳細

配信日：2026年4月2日（木）19:30～20:00

出演者：尾林結花 / 川端優

配信プラットフォーム：TikTok

配信URL：https://www.tiktok.com/@2zicon_official

ライブ配信に関する最新情報は、公式Xをご確認ください。

でぃあすと！リズムステージ公式X：https://x.com/dearst_game

『でぃあすと！リズムステージ』は、今後もキャラクターやゲーム機能の拡充をはじめ、さまざまな施策を通じて、ユーザーの皆さまの“応援”が実際の価値として形になる、新しいエンターテインメント体験を提供してまいります。

今後の展開にぜひご期待ください。

でぃあすと！リズムステージ概要



『でぃあすと！リズムステージ』は、ディアステージ所属VTuberプロジェクト 『でぃあすと！』 の世界観をベースに、育成要素とリズムゲームを融合したWeb3ゲームです。LINE Mini Dappとしては初めて、実在するアイドルIPとのコラボレーションを実現した点が大きな特徴です。

本作は、LINEの幅広いユーザー層に向けて、リアルアイドルとのWeb3のコラボ体験を提供するとともに、Web3ゲームならではの新しい魅力を発信していきます。



でぃあすと！リズムステージ公式チャンネル

Xアカウント（日本語）：https://x.com/dearst_game

Xアカウント（英語）：https://x.com/dearst_gameen

LINE公式アカウント：https://lin.ee/3dSyMPy

Linktree: linktr.ee/dearstgame



NEXSTについて

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.Cは、Web3技術を活用した次世代のエンターテインメントプラットフォーム「NEXST」を開発・提供しています。ユーザーとアーティストが共に価値を創造し、享受できる未来のエンターテイメントエコシステムの構築を目指しています。



NEXST公式アカウント

公式HP: https://www.nexst.io

公式Xアカウント: https://x.com/NEXST_AI

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/nexst_official

公式Discordチャンネル: https://discord.com/invite/nexst

Medium: https://medium.com/@sns.nexst





株式会社ディアステージについて

株式会社ディアステージは、アイドル、シンガー、クリエイターなど、様々なジャンルのアーティスト・タレントのマネジメントと育成を行う芸能事務所です。世界に羽ばたけるアイドルやシンガーの育成を目指し、ジャパンポップカルチャーを牽引する新進気鋭のプロダクションとして、国内外で活動しています。

公式HP: https://dearstage.co.jp 公式Xアカウント: https://x.com/DEARSTAGE_inc