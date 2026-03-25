福井駅前に”恐竜の拠点”が誕生！恐竜グッズ専門店「ふくいジュラストア」

ハピリンモール株式会社

福井駅西口の商業施設ジュラモール（旧ハピリンモール）2階に恐竜グッズ専門店「ふくいジュラストア」が2026年3月26日（木）に店舗としてオープンします。

昨年の夏期間限定ショップとして展開してきた恐竜POPUPショップは、来館者や観光客から高い支持を集めました。その反響を受け今回、恐竜王国・福井の魅力を1年通して発信する”店舗”として本格始動します。

＜今回のお知らせのポイント＞

・福井ならではの恐竜グッズが一堂に集結

・日本一楽しい駅で、恐竜ワールドへタイムトリップ！

・福井駅前に恐竜はいる、恐竜ショップはなかった

・ハピリンモールが10周年の節目にジュラワールドへリニューアル

福井ならではの恐竜グッズが一堂に集結！

店内には、恐竜モチーフにした雑貨、お菓子、文具、アパレルなど、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる恐竜グッズを多数ラインアップします。かわいらしいキャラクター商品から本格的な恐竜モチーフのアイテムまで、思わず手に取りたくなる商品を取り揃え、恐竜好きはもちろん、観光で訪れた方やファミリー層にも気軽に楽しんでいただける売場づくりを目指します！

オリジナル商品なども順次展開予定です。ここでしか手に入らないオリジナル商品を通じて、福井ならではの魅力を発信していきます。

アパレル商品からぬいぐるみまでお土産にぴったりなステッカーも！

※昨年夏開催恐竜POP UP ショップの様子。

日本一楽しい駅”福井駅前”で、恐竜ワールドへタイムトリップ！

福井県は、日本最大級の恐竜化石産出地として知られる「恐竜王国」。県立恐竜博物館には国内外から多くの観光客が訪れ、恐竜ファンを魅了しています。そして福井駅前は、駅に降りた瞬間から恐竜たちに出会えるワクワクスポットがいっぱい！巨大モニュメントや恐竜オブジェ、トリックアートなどまるでジュラ紀にタイムトリップしたかのような気分が味わえます。こんなに楽しい駅は、ここ福井駅だけです。

駅前に恐竜はいる。でも、恐竜ショップはなかった

「ティラノサウルス」に会う巨大な壁画やトリックアート親子愛、家族愛を感じる9体の恐竜モニュメント新幹線乗り場からも見える恐竜スポット

福井駅前には、恐竜モニュメントや恐竜をテーマにした空間が数多くあり、「恐竜王国・福井」を象徴するエリアとして親しまれています。一方で、恐竜に出会ったその流れで立ち寄れる恐竜ショップは、これまで駅前には多くありませんでした。「せっかく恐竜がたくさんいる駅前なのに、恐竜グッズを変える場所がない」――そんな声をきっかけに、”恐竜のある風景と、恐竜を持ち帰れる体験をつなぐ場所を駅前につくりたい”という想いから、「ふくいジュラストア」の店舗整備を決定しました。

観光客の立ち寄りスポットとしてはもちろん、地元の方が日常的に楽しめる駅前恐竜スポットとして展開していきます。

ふくいジュラストア店舗概要

◆店舗名：ふくいジュラストア

◆場所：ハピリンモール2階 しあわせ広場

（福井市中央1丁目2番1号）

◆オープン日：2026年3月26日（木）10時OPEN

◆営業時間：10時～19時

◆定休日：不定休

ハピリンモールは「ふくいジュラモール」へリニューアル

ジュラモール（旧ハピリンモール）では、施設開業から10年の節目となる2026年4月28日（火）に1、2階の商業エリアを恐竜テーマとしたエンターテインメント型複合施設「ふくいジュラモール（JURAMALL）としてリニューアルします。

北陸新幹線の福井開業を契機に、福井駅前には恐竜モニュメントや恐竜広場など、恐竜をテーマにしたコンテンツが数多く整備され、「恐竜に出会える街」として全国から注目を集めています。

一方で、駅前では新たな商業施設の開業など環境の変化も進んでおり、来館者の回遊や消費を促す新たな魅力づくりと、来館の目的のなる明確なコンセプトづくりが求められています。

そこでハピリンモールでは、福井を代表する観光資源である”恐竜”を施設コンセプトに据え、観光客だけでなく地元のファミリー層にも楽しんでいただける商業施設へと刷新します。

名称の「ジュラ（JURA）」は恐竜が生きた時代を表す「ジュラ紀（Jurassic)」に由来しており、福井駅前全体を”恐竜テーマパーク”のように楽しめる場所にしていきたいという想いを込めています。

また、本取組みは「恐竜に出会える街福井駅前」の実現に向け、恐竜ブランドを一過性のイベントではなく日常の風景として定着させることを目指すものです。駅前に集積する恐竜コンテンツと連動しながら「見る・撮る」だけでなく「買う・食べる・持ち帰る」体験を加えることで、福井駅前全体のにぎわい創出と観光消費の拡大につなげていきます。

今回オープンする「ふくいジュラストア」はその取り組みの第一歩となる店舗です。

発信元：ハピリンモールテナント会

駅前周辺に恐竜コンテンツが集積し、観光客への大きな魅力県外からの観光客の中のファミリー層が伸びている競合施設と差別化リニューアルコンセプト案

組織目的 ： 「ハピリン」の商業施設全体の繁栄と発展を図るため、ハピリンモール株式会社と密接な連携を保ち本会振興に必要な事業を行うと共に会員相互の親睦と福利を図ることを第一の目的とする。また、第二の目的として、福井の文化、価値を発信する施設として、施設に訪れた方へ「おもてなし」を行う。

組織概要

名 称 ： ハピリンモールテナント会

所在地 ： 福井県福井市中央1-2-1

設 立 ： 2016年4月10日

代表者 ： 会長 齋藤敏幸

店舗数 ： 正会員および賛助会員合計22社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

◆ハピリンモール株式会社 広報担当：山内かおり/友兼ゆい

電話：0776-20-2020 FAX：0776-20-2021

◆株式会社大津屋 広報チーム

代表番号：0776-34-7150