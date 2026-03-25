【業界内初】サーモン養殖の常識を覆し温暖化に立ち向かう。宮崎発スタートアップSmoltと琉球大学、高温耐性サクラマスで亜熱環境下における養殖実現に向けた実証実験を開始。

株式会社Smolt

株式会社Smolt（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役CEO：上野賢。以下「Smolt」）は、、琉球大学（所在地：沖縄県中頭郡西原町、研究共創機構産学官共創ユニット長：竹村明洋）と共同で、高温耐性を有するサクラマス（桜鱒）（※１）の閉鎖循環式（RAS）養殖システム（※２）による実証実験を2026年3月25日より本格的に開始したことをお知らせいたします。

本実証実験では琉球大学の施設において、Smoltが開発した高温耐性サクラマス種苗を用い、完全閉鎖循環型の陸上養殖システムで300尾の飼育を行います。地球温暖化に伴う海水温上昇が進む中、従来は養殖不適地とされてきた亜熱帯・熱帯地域において業界内初（2026年3月、インターネットによる自社調べ）の沖縄県産サクラマス生産の可能性を科学的に検証します。

（※1）従来18℃以下が必要なサーモンに対し、20℃前後でも安定成長できる。6世代にわたる選抜育種で開発した革新的品種で地球温暖化に対応し、温暖な地域でも養殖可能。

（※2）水槽内の水を循環・浄化しながら繰り返し使用する陸上養殖技術

取り組みの背景

近年、地球温暖化による海水温の上昇は養殖業界に深刻な影響を与えています。低水温を好むサーモン類は温暖化の影響を特に受けやすく、国内各地の養殖事業者が厳しい経営環境に直面しています。一方で、世界的なサーモン需要の増大を背景に、国産サーモンへの期待は年々高まっており、新たな養殖技術・養殖地域の開拓が急務となっています。

Smoltは2019年の創業以来、宮崎県という温暖な環境でサクラマスの養殖に挑み、6世代にわたる継続選抜育種により20℃前後の高水温でも安定成長する系統を確立してきました。今回、亜熱帯海洋環境の研究拠点である琉球大学との連携により、沖縄をはじめとした南西諸島での閉鎖循環式陸上養殖の可能性を検証します。閉鎖循環式システムは水温・水質を人工的にコントロールできるため、外気温の影響を受けにくく、南国においても安定した養殖環境の実現が期待されます。

実証実験の概要

実施機関 琉球大学・株式会社Smolt

実施場所 琉球大学 農学部附属農場（沖縄県中頭郡西原町）

種苗導入日 2026年2月25日（水）

試験開始日 2026年3月25日（水）

魚種 サクラマス(Oncorhynchus masou masou)

飼育尾数 300尾

飼育システム 閉鎖循環式（RAS：Recirculating Aquaculture System）

使用種苗 Smolt社製 高温耐性サクラマス種苗

実験目的 亜熱帯環境下における閉鎖循環式陸上養殖の成立可能性の検証

実験の目的と期待される成果

本実証実験を通じて、以下の知見を得ることを目指します。

Smoltの高温耐性サクラマスについて

- 閉鎖循環式システムにおけるSmolt高温耐性サクラマスの生残率・成長速度の計測- 亜熱帯環境（沖縄）における陸上養殖の環境制御技術の確立- 日本国内における養殖適地の拡大に向けた科学的データの蓄積水槽に収容されたサクラマスの稚魚

Smoltが開発する高温耐性サクラマスは、日本固有の在来種サクラマスの中から特に高水温耐性に優れた個体を6世代にわたり継続選抜育種した革新的な種苗です。20℃前後の高水温環境下でも安定した養殖が可能であり、従来は国産サーモン養殖に適さないとされてきた温暖な地域での実績を積み重ねています。現在、九州・四国・本州を中心に海面養殖・閉鎖循環型養殖の両方で導入実績があり、2024年度には導入先事業者が10社を突破しました。

また、選抜育種の効果については宮崎大学の研究チームが日本水産学会秋季大会で発表するなど、学術的なエビデンスの蓄積も進めています。

閉鎖循環式（RAS）養殖システムについて

閉鎖循環式養殖システム（RAS：Recirculating Aquaculture System）は、水槽内の水を循環・浄化しながら繰り返し使用する陸上養殖技術です。外部環境の影響を受けにくく水温や水質を最適な状態に維持できること、排水・排泄物を適切に処理できることから、環境負荷の低減と安定的な年間生産を両立できる持続可能な養殖方式として国内外で急速に普及しています。

琉球大学について

琉球大学は沖縄県に位置する国立大学であり、亜熱帯・海洋環境の研究において豊富な知見と実績を有しています。沖縄の自然環境を活かした農水産業の振興に積極的に貢献しています。また、JSTのCOI-NEXT（共創の場形成支援プログラム）において、「資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点形成事業」を推進しています。本プロジェクトでは、「農業と水産業の垣根を取り払い、世界の若者が主役として食を育て提供する循環社会」を将来ビジョンとして掲げ、再生可能エネルギーの活用や廃棄食料の資源化などの技術をデジタル技術と連携させることで、資源を循環させながら持続的に食料を生産するシステムの研究に取り組んでいます。

ウェブサイト：https://www.u-ryukyu.ac.jp/

代表者のコメント

株式会社Smolt 代表取締役 上野賢

気候変動は、養殖業にとって現実の危機です。海水温の上昇により、かつてサーモンが育てられた海域が次々と失われています。その一方で、陸上の閉鎖循環システムは、水温・水質を人工的に管理できる分、地球の温暖化に左右されない養殖を実現する可能性を持っています。琉球大学様との今回の取り組みは、そうした未来への第一歩です。100年後の子どもたちが、日本産のサーモンをおいしく食べられる社会をつくるために、科学の力を信じて前進します。

琉球大学 研究共創機構産学官共創ユニット長 竹村明洋

本研究は、温暖化環境下における新しい養殖技術の成立条件を科学的に検証することを目的としています。特に、亜熱帯環境である沖縄において、RASによるサクラマスの飼育がどのような条件で安定的に成立するのかを、成長や生残率、水質環境などのデータをもとに評価していきます。今回の実証実験を通じて、陸上養殖システムの環境制御技術や魚類の高水温適応に関する知見を蓄積し、持続可能な養殖技術の研究をさらに発展させていきたいと考えています。

株式会社Smolt 会社概要

会社名 株式会社Smolt

代表者 代表取締役CEO 上野賢

所在地 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地

設立 2019年4月11日

事業内容 水産養殖業、水産に関する技術開発、サーモン種苗供給事業

主な受賞歴

2021年 STI for SDGsアワード「科学技術振興機構理事長賞」受賞

2023年 Forbes 30 under 30 Asia 2023 選出

ウェブサイト https://www.smolt.co.jp/