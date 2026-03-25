【業務提携】株式会社給与アップ研究所と株式会社オーシャンイースト、経営戦略と人事評価を融合した“組織成長モデル”を構築

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、経営参謀・経営戦略デザイン、不動産事業、ブランディング、広報PR支援などを展開する株式会社オーシャンイースト（代表取締役 海東 和貴）と、経営戦略と人事評価制度を連動させた組織成長支援を目的に業務提携したことをお知らせします。

本提携により、企業の戦略立案から組織実行・人材評価までを一気通貫で支援する新たな経営支援モデルを共同で提供してまいります。

■ 提携の背景（社会的課題・両社の強み）

企業を取り巻く環境が急速に変化するなか、多くの中堅・中小企業では次のような課題が顕在化しています。

■経営戦略はあるが、現場に落ちていない

■ブランディングやPR活動が組織内の行動と連動していない

■人事評価制度が戦略と切り離され、形骸化している

■成果が属人化し、再現性のある組織づくりができていない

株式会社オーシャンイーストは、【ザ・プロフェッショナル】(R) ブランドのもと、経営参謀としての戦略設計から、ブランディング、広報PR、不動産事業までを横断し、「構想を、実行される状態まで設計する」ことを強みとしています。単なる戦略立案に留まらず、経営者の描いた未来を組織全体で自然に実行される“流れ”として設計することで、再現性のある成長モデルの構築を支援してきました。教育機関をはじめとする多様な現場においても、戦略と実行の分断を解消する実践的な支援を提供しています。

一方、株式会社給与アップ研究所は、人事評価制度内製化プログラム『ジョブオペ(R)』を通じて、業務棚卸・KPI設計・行動評価・生産性可視化を一体化させた組織運用支援を行ってきました。

戦略だけでも、制度だけでも、企業は変わりません。

「経営戦略 × ブランディング × 人事評価」を統合することが、持続的成長の鍵となります。

両社の強みを掛け合わせることで、戦略が“現場で動き出す状態”までを一気通貫で設計、組織が自走する仕組みづくりの強化を目的に、本提携に至りました。

■ 提携の目的と取り組み内容

本提携の目的は、企業の経営戦略と人事評価制度を連動させ、組織全体のパフォーマンスを最大化することです。主な取り組みは以下の通りです。

■ 期待される効果

■ 両社代表コメント

- 経営戦略と連動した人事評価制度の再設計- ブランディング戦略を組織行動に落とし込むKPI構築- 『ジョブオペ(R)』を活用した業務棚卸と成果の可視化- 経営者向け「戦略×評価×広報」統合セミナーの共同開催- 教育機関・地域企業向けの組織改革モデルの開発- 戦略が現場まで浸透し、実行力が高まる- 評価制度が経営目標と直結し、形骸化を防止- ブランディングと社員行動の一貫性向上- 生産性向上と組織力強化の両立- 教育機関・地域企業における持続的成長基盤の構築

株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋 恭介

「経営戦略を描くだけでは企業は変わりません。評価制度と行動基準まで落とし込むことで、初めて組織は成果を出します。オーシャンイースト様との提携により、戦略と評価を統合した新しい組織成長モデルを広げてまいります。」

株式会社オーシャンイースト 代表取締役 海東 和貴

「戦略を描くだけでは、会社は変わりません。“動く仕組み”まで設計して、はじめて現実が変わります。今回の提携で、経営者の頭の中にある構想が、人事制度を通じて組織全体で自然に実行される状態をつくることを目指します。経営戦略・ブランディング・人事評価を一体で設計し、成果が再現され続ける組織づくりを実現します」

■今後の展開

今後両社は、教育機関や中堅企業を中心にモデル導入を進めるとともに、経営者向けの共同セミナーを開催予定です。

また、「戦略設計から人事評価運用まで」をワンストップで支援する統合プログラムを開発し、全国の成長志向企業へ展開してまいります。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：65,500,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 給与コンサルタント認定講座