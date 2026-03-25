【焦がしバター食パン】第17回IKEBUKUROパン祭・スコーン＆ドーナツ パラダイスに初出店！

株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）の焦がしバター食パン専門店「BROWN BUTTER（ブラウンバター）」は、2026年3月26日（木）から3月31日（火）まで、池袋東武百貨店8階催事場で開催される「第17回IKEBUKUROパン祭・スコーン＆ドーナツ パラダイス」に初出店いたします。

「BROWN BUTTER」販売商品

「IKEBUKUROパン祭・スコーン＆ドーナツ パラダイス」概要

- ＃125焦がしバター食パン プレーン- ＃140焦がしバター食パン レーズン- ＃125焦がしバター食パン 桜あん食パン- 焦がしバター 塩パン- ゴールデンポークの欧風焼きカレーパン- プチパン- サンマスカットレーズンパン- キューブ ショコラ- キューブ Wカカオ- 至高のクリームパン- あんバター- クラシックプリン- たまごタルト- ショコラタルト

期 間： 2026年3月26日(木)～31日(火)

場 所： 東武百貨店 池袋本店 8階 催事場

営業時間： 10:00～19:00

「焦がしバター」と「濃厚ミルク」を贅沢に使った焦がしバター食パン専門店

フレンチの伝統技法による焦がしバターとパン職人の技を掛け合わせて誕生した耳まで「ふわリッチ」な高級食パンです。焦がしバターは毎日手作りし、こだわりの製法で焼き上がりの水分量を調整しながら焼き上げています。

125％まで丁寧に煮詰めた焦がしバターと、良質なミルクをたっぷりと使って焼き上げました。

仕上げには「追いバター（焦がしバター）」を塗ってさらに風味と香りをプラス。

最後にフランス産「ゲランドソルト」をパラリと加えて旨味を最大限に引き出しました。

【BROWN BUTTER】店舗一覧

・鶴ヶ島店

住所：埼玉県鶴ヶ島市藤金900-4

HP：https://www.rdcgroup.co.jp/search/detail/template.html?id=63

Instagram：https://www.instagram.com/bb_tsurugashima/

・越谷店

住所：埼玉県越谷市大字弥十郎484-1

HP：https://www.rdcgroup.co.jp/search/detail/template.html?id=64

Instagram：https://www.instagram.com/bb_koshigaya/

・函館宇賀浦店

住所：北海道函館市宇賀浦町6番9号

HP：https://www.rdcgroup.co.jp/search/detail/template.html?id=278

Instagram：https://www.instagram.com/bb_hakodate/

株式会社アールディーシーについて

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/