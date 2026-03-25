UZUから復活したFLOWFUSHI、第一章。伝説の「MOTE MASCARA」に、原点であり革新の色 “ブラウンブラック” 新登場。

株式会社フローフシ

株式会社フローフシ（本社：東京都港区、代表取締役：田中信行）が展開するコスメブランド「FLOWFUSHI」は、ブランド復活後、第一弾プロダクトとなる「MOTE MASCARA」に、新色〈ブラウンブラック〉を4月24日に発売いたします。

かつて、マスカラの色は「ブラック」か「ブラウン」か。その二択しかなかった時代。その常識を破ったのが、FLOWFUSHIでした。

ブラックの目力と、ブラウンのやわらかさ。相反する魅力を掛け合わせたハイブリッドカラー“ブラウンブラック”。誕生と同時に多くの支持を集め、やがて一つのジャンルとなり、今では当たり前の存在となった“新スタンダード”。その原点のカラーが、進化したMOTE MASCARAで再び登場します。

優しさとインパクトの共存、ブラウンブラック新登場。

ブラックよりもやわらかく、ブラウンよりも強い。まつげの存在感を引き上げながら、肌に自然になじむ絶妙な発色。FLOWFUSHIが生み、時代を動かしたカラーの再定義です。

さらに今回は、エイジングケア視点まで進化。天然由来成分をふんだんに配合し、メイク時間そのものを“まつげケア時間”へと変えます。

カールも、存在感も、さらにアップデート。

MOTE MASCARA オールインパクトの、カールキープ効果とトリートメント効果を同時に可能にする特徴はそのままに、今回は新たに米ぬかやヒマワリの種子由来のワックス、サトウキビなど植物由来の成分(*1)をベースに配合。重ねてもまつげに重さが出にくく、むしろ重ねるごとにカールキープ効果が発揮されます。また、一本一本のまつげに繊細に液を乗せやすい、モテマスカラ独自デザインの半月型ブラシは、まぶたのどんなカーブにもスッとまつげの根もとまでスムーズにブラシが入れられ、まつげをしっかりリフトアップしてカールをキープします。

マスカラなのに、まつげ美容液。

ブラック同様、合計10種類以上の「まつげケア」成分(*2)をふんだんに配合。保湿効果の高い海藻由来成分(*3)や、まつげのために研究開発され、国際的にその効果が認められている最新成分＊4など、全方位的な視点からまつげの健康を考えた成分が、使うごとにまつげをいたわり、つややかでしなやかさのある、健やかなコンディションを保ちます。

自然由来成分

古来から毛髪への有用性が知られている植物由来成分をセレクト（地黄、桑白皮、枇杷葉、大棗）(*5)

キャピキシル

国際的にも、効果が認められている成分（アセチルテトラペプチド-3＋アカツメクサ花エキス）を配合

独自の天然ミネラル

自然界に存在する高濃度マイナスイオンのパワーに着目した、天然ミネラル鉱石。

使うほどに、エイジングケア

コンディショニング効果にさらに加えて、モテマスカラの処方をさらにユニークなものとしているのが、広く東洋で古来から養毛面で重用されてきた植物抽出エキス(*5)と、天然ミネラル(*6)の総合的な効果。ブラック動揺、「巡り」に着目した天然ミネラルと、和漢の研究から選び出された4種の植物抽出エキスを配合。気になるエイジングの観点からも、使うほどに、まつげの1本1本をケアします。

モテマスカラ史上、最高傑作

「ダマ」「繊維落ち」を許さない

まつげの表面に形成される柔軟性の高いフィルムが繊維をまとめてコーティング。

たっぷり塗ってもダマにならず、繊維が落ちにくいのでコンタクトの方も安心して使えます。

「にじまない」を徹底的に追求

純度の高い高融点ワックスを独自の技術でブレンドしたハイメルティング処方を採用。

汗、皮脂に強く、長時間美しさを保ちます。

驚くほど早く簡単に、お湯でオフ

落とす時はぬるま湯だけ。ゴシゴシこする必要はありません。

商品概要

MOTE MASCARA ALL IMPACT - Brown Black

（モテマスカラ オールインパクト ブラウンブラック）

ブラックよりもやわらかく、ブラウンよりも強い。まつげの存在感を引き上げながら、肌に自然になじむ絶妙な発色。FLOWFUSHIが生み、時代を動かしたカラーの再定義です。



カラー：ブラック ／ \1,100（税込）

MOTE MASCARA ALL IMPACT - Brown Black

＊１：コメヌカロウ、ヒマワリ種子ロウ、サトウキビエキス ＊２：アカヤジオウ根エキス、マグワ根皮エキス、ビワ葉エキス、ナツメ果実エキス、クラドシホンノバエカレドニアエエキス、アセチルテトラペプチド-３、アカツメクサ花エキス、ガーネット末、トコフェロール、ブドウ種子油、アルガニアスピノザ核油

＊３：クラドシホンノバエカレドニアエエキス（高分子と低分子の２種を配合） ＊４：キャピキシル（アセチルテトラペプチド-３、アカツメクサ花エキス） ＊５：アカヤジオウ根エキス、マグワ根皮エキス、ビワ葉エキス、ナツメ果実エキス ＊６：ガーネット末