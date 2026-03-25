ギークピクチュアズ、「ADFEST 2026」でゴールド含む6つの賞を受賞！
株式会社ギークピクチュアズ（本社：東京都港区、代表取締役：小佐野 保）は、「ADFEST 2026」において、当社が制作に携わった作品「Project: MEMORY CARD」がゴールド1個、シルバー1個、ブロンズ2個を受賞しました。さらに、「ティロリミックス 2025」がシルバー1個、「IOWN×Perfume」がブロンズ1個を受賞したことをお知らせいたします。
アジア太平洋広告祭（Asia Pacific Advertising Festival、通称：ADFEST）は、1998年に創設されたアジア太平洋地域で最も権威のある広告賞の一つです。今年は「Human+」をテーマに、2026年3月19日（木）から21日（土）までタイ・パタヤにて開催され、全1405作品の応募の中から選出された受賞作品が発表されました。
■受賞概要
▍ゴールド / ENTERTAINMENT LOTUS 〈Audio-Visual Content〉
▍シルバー / FILM CRAFT LOTUS 〈Animation〉
▍ブロンズ / ENTERTAINMENT LOTUS 〈Branded Music Content:〉
▍ブロンズ / DIGITAL CRAFT LOTUS 〈Video & Moving Image〉
広告主：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
作品名：Project: MEMORY CARD
Pr：稲垣 護
PM：山崎 一成
作品はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=77QdNhEffOw)
▍シルバー / FILM CRAFT LOTUS 〈Animation〉
広告主：日本マクドナルド
作品名：ティロリミックス 2025
Pr：早坂 匡裕 / 谷口 雄紀
PM：内海 和
作品はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Nr5OEA1PvJ8)
▍ブロンズ / DIGITAL CRAFT LOTUS 〈Use of Technology〉
広告主：NTT
作品名：IOWN×Perfume
作品はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=jGhVLy6Rpoc)
受賞作一覧はこちら :
https://remotejudging.adfest.com/kiosk_home.aspx
[ 会社概要 ]
■株式会社ギークピクチュアズ
所在地：東京都港区北⻘山 1-2-3 ⻘山ビル(5F 受付)
代表取締役：小佐野 保
設立：2007年2月5日
資本金：6,000万円
事業内容：
・映画、ドラマ、アニメ、ミュージックビデオ、ライブ・舞台演出の企画・制作
・TVCM などの広告映像およびグラフィック制作
・WEBCOMIC の企画・制作・出版
・IP(知的財産)の企画開発・販売・版権管理
・アートの企画・制作・販売、ギャラリーの運営
・美術セットの制作、施設・テーマパーク・イベント空間の演出・制作
・クリエイターのマネジメント
・エンターテインメントコンテンツの輸出入、海外と日本のプロダクションコーディネート
公式 HP:https://geekpictures.co.jp/
本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp