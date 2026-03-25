令和7年度「がん対策推進優良企業」として表彰されました

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、本社：東京都墨田区、以下「当社」）は、厚生労働省が推進する「がん対策推進企業アクション」において、令和７年度「がん対策推進優良企業」として表彰されました。当社の受賞は今回で３回目となります。当社は、検診受診状況や精密検査受診状況を把握・フォローする仕組みの整備に加え、従業員一人ひとりの状況に応じた支援体制を構築してきた点が評価されました。

■「がん対策推進優良企業表彰制度」とは

「がん対策推進優良企業表彰制度」は、企業が率先してがん検診受診の重要性を発信し、受診率向上及びがんと仕事の両立を社会全体で支えることを目的とした、厚生労働省の国家プロジェクト「がん対策推進企業アクション」により設けられた表彰制度です。

現在、約6,900の企業・団体が推進パートナーとして登録しており、その中から特に優れた取組を行う企業が選定・表彰されています。

▶「がん対策推進企業アクション」：https://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/index.html

■従業員のがん対策推進等、健康増進に取り組む背景

当社は、企業理念である「生きがい創造」の実現に向け、従業員が健康のプロフェッショナルとして心身ともに健康で、いきいきと働き続けられることが重要であると考えています。

その考えのもと「ルネサンス健康経営宣言」を掲げ、個々のライフステージや健康状態に応じた支援を通じて、人的資本への投資を重視した経営を推進しています。

なお当社は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2025（ホワイト500）」に10年連続で認定されています。

■ルネサンスの従業員に向けたがん対策推進の主な取組

【がん検診の受診促進とフォローの一体化】

- 定期健康診断にオプション検査（乳がん・子宮頸がん検診・PSA検査等）を組み込むことで、業務時間外に専門医療機関へ足を運ぶ時間や費用負担を解消し、必要な検査を一度の受診でまとめて受けられる環境を整備- 健診代行会社および健康管理システムを活用し、受診状況や結果を一元管理することで、従業員一人ひとりが自身の健康状態を継続的に把握・管理できる環境を実現- 要精密検査となった従業員には結果報告を必須化し、個別勧奨と管理職フォローにより受診完了まで支援

【がんに関する理解促進・教育】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27019/table/418_1_0b4388601fa1a61f82d3e82cd8aa998b.jpg?v=202603260151 ]

※従業員の家族へも、がんに対する正しい知識の普及や個別指導を推進しています。

【がん治療と仕事の両立支援】

- 治療に配慮した休暇制度や柔軟な働き方（時間単位年次休暇、時差出勤、在宅勤務等）の整備- 人事担当者による面談を通じた就労継続および復職の支援- 管理職への理解促進を目的とした情報共有とフォロー体制の構築

当社は今後も、多様な人財がいきいきと活躍できる職場づくりを目指し、従業員のがん予防に向けた取組を継続するとともに、従業員一人ひとりの状況に寄り添った働き方の環境整備や、がん治療と仕事の両立を支えるサポート体制のさらなる充実に取り組んでまいります。

■がん患者支援を通じた社会への取組

当社は、「人生100年時代を豊かにする 健康のソリューションカンパニー」を長期ビジョンに掲げ、疾病予防にとどまらず、がんと共に生きる方々の治療前・治療中・治療後におけるQOL（生活の質）向上を支援しています。

2019年には大阪国際がんセンター敷地内に「がん特化型運動施設 ルネサンス運動支援センター」を開設し、運動を通じてがん患者の方々のQOLの向上に取り組んでいます。同センターでは、がんと身体運動に関する専門的な知見に基づき、患者一人ひとりの状況に応じた運動支援を提供しています。

また、がんの疾病や治療に関する基礎知識に加え、患者の苦痛や悩みを理解したうえでリハビリに必要な運動知識・技術を習得した「大阪国際がんセンター認定 がん専門運動指導士」が、当社スポーツクラブや病院内のがん患者サロンにおける運動教室のほか、オンラインでの個別指導やグループ指導を展開しています。

■会社概要

スポーツクラブや介護リハビリ施設など333施設(2025年12月末現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

株式会社ルネサンス

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/