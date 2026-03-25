男装アイドルユニット・風男塾のライブ映像をカラオケルームで堪能！2025年ツアーファイナルの模様を、JOYSOUND「みるハコ」で無料配信！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、「人を元気にする」をモットーに活動する男装アイドルユニット・風男塾のライブ映像が登場！昨年開催したツアー『風男塾 LIVE TOUR 2025 FINAL ～Dynamic～』のファイナル公演の模様を、3月25日（水）から5月24日（日）までの期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームにて、無料でお楽しみいただけます。（別途室料）

「人を元気にする」をモットーに、応援ソングを中心とした楽曲とエネルギッシュなパフォーマンスが魅力の男装ユニット・風男塾。日本国内はもちろん、アジアCDデビューや香港・台湾公演を行うなど、海外でも存在感を示しています。

このたびの配信では、全国7都市を巡ったツアー『風男塾LIVE TOUR 2025 ～Dynamic～』の追加最終公演（東京）より、「Flower」「絆」「一生青春、一緒に青春」「ガンバーレ！」の4曲をスペシャルダイジェストでお届けします。激しく、熱量の高いステージングを、カラオケルームならではの迫力ある音と映像でご堪能いただけます。さらに、ここでしか観られないメンバーからのオリジナルコメントまでも収録したスペシャルダイジェスト映像はファン必見です！

この機会をお見逃しなく、身近なカラオケルームで気の合う仲間と飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感をお楽しみください。

＝＝ 風男塾LIVE TOUR 2025 ～Dynamic～ 配信概要＝＝

◆対象機種：JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年3月25日(水) ～ 2026年5月24日(日)

◆配信コンテンツ：風男塾 LIVE TOUR 2025 FINAL～Dynamic～ ダイジェスト映像

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：約24分

▽視聴方法など詳細はこちら：https://miruhaco.jp/archives/item2/825759/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。