「GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス」運営継続決定のお知らせ

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂信也、以下「GDO」）は、神奈川県および茅ヶ崎協同株式会社との協議を経て、2026年4月1日以降もGDO茅ヶ崎ゴルフリンクス（所在地：神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸9-38）の運営を継続することが決定いたしましたのでお知らせします。

経緯

GDOは2020年4月1日より、神奈川県および茅ヶ崎協同株式会社との契約に基づき、茅ヶ崎ゴルフ場（現：GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス）の運営を行ってまいりました。現在の契約は2026年3月31日をもって満了となります。

契約満了に先立ち、神奈川県および茅ヶ崎協同株式会社は、2025年4月に当該ゴルフ場の今後30年間の利活用事業者を公募。参加資格要件等の審査および学識経験者等で構成される事業者選定評価委員会での審議を経て、2025年11月7日付でGDOを代表法人とする企業グループ（構成員：株式会社DE-SIGNグループ、湘南造園株式会社）が優先交渉権者として選定されました。その後の最終協議を経て、このたび2026年4月1日からの新たな30年間の事業継続が決定しました。

新たな事業体制について

今回の事業継続にあたり、GDO・株式会社DE-SIGNグループ・湘南造園株式会社の3社は、事業運営主体となる特別目的会社（SPC）の株式会社ラチエン・プロジェクトを新たに設立しました。同社が神奈川県および茅ヶ崎協同株式会社と正式契約を締結し、株式会社ラチエン・プロジェクトからGDOがゴルフコースの運営を受託する形で、4月以降も引き続きコース運営を行ってまいります。

なお、クラブハウスを含むコース以外の施設・エリアの活用については、現在プランを策定中です。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

今後の事業方針について

引き続き広域避難場所としての広大な緑を守り、GDO茅ヶ崎ゴルフリンクスをご愛顧いただくゴルファーの皆さまのゴルフ環境を維持することを前提としつつ、ゴルフコースを多目的に活用していく計画です。施設の設計・整備は、当該区域に定められた地区計画や景観条例等の法令を遵守して進めてまいります。

その他の主な提案内容- 「日本一カジュアルでフレキシブルなコース」を目指し、完全セルフ・ドレスコードなし・当日予約可といったスタイルで運営を継続する。- 広域避難場所であることを踏まえ、ゴルフ以外のさまざまなイベント等も開催することでゴルフ場特有の閉鎖感を取り払い、市民の皆さまが平時から避難空間であるコースや進入路を確認できる「地域に開かれたゴルフコース」を、茅ヶ崎市および神奈川県と協力しながら目指す。- 災害時における一時避難場所・物資集積場所としての機能を強化するため、行政と連携した平時からの防災取り組みを推進する。- インドアゴルフ施設を設置し、夏場の猛暑や雨天の日でもゴルフを楽しむことができ、さらに飲食等も組み合わせた「新たなゴルフの楽しみ方」を提案する。- 公園的緑地と宿泊・飲食事業を融合した拠点を形成し、既存の植生を活かしたみどり・生物多様性の保全および周辺景観への配慮を継続する。

※本内容は現時点における主な事業方針であり、今後の協議等により変更になることがあります。

事業期間

2026年4月1日から2056年3月31日までの30年間

GDOは今後もGDO茅ヶ崎ゴルフリンクスを通じてこれまでにない新しいゴルフ場としての楽しみ方を提案し、さまざまな取り組みを通じて茅ヶ崎市民をはじめ神奈川県民の皆さまと連携を行い、地域活性に貢献してまいります。

GDO茅ヶ崎ゴルフリンクスについて

海沿い特有の爽やかな風と「富士の借景」を堪能できる9ホールのパブリックコース。日本ゴルフコース設計の巨匠・上田治氏が手がけた面影を残しつつ、「日本一カジュアルでフレキシブルなコース」を目指し、完全セルフプレー・ドレスコードなし・当日予約可といったスタイルで、気軽にゴルフをお楽しみいただけます。また、茅ヶ崎市の広域避難場所として、近隣住民の皆さまも参加できるイベントを開催するなど、地域に開かれた施設として運営しています。



株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp