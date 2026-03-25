結論から話す習慣を定着させ、説明の質を向上させる「PREP法徹底実践研修」をリリース：社員研修のリスキル
株式会社リスキルは、ビジネスにおける説明力を高めるための「PREP法徹底実践研修(https://www.recurrent.jp/listings/conveying-conveying-prep)」をリリースしました。本研修は、結論から伝えるフレームワークであるPREP法を、ワークを通じて身に付ける内容です。受講者は、報告や提案などの多様な場面において、論理的で説得力のある話し方を実装します。聞き手の負担を減らし、要点を正確に伝えるための具体的な手法を提示します。
PREP法徹底実践研修【実践を繰り返しスキルを磨く】 - 社員研修のリスキル
論理的な説明力の必要性
ビジネスシーンでは、迅速かつ正確な情報伝達が求められます。しかし、前置きが長すぎる場合や、結論が不明確な説明は、聞き手にストレスを与えます。特に経験の浅い層において、根拠が不足した報告や提案が課題となるケースが見受けられます。こうした背景から、相手に納得感を与える論理的コミュニケーションスキルの習得が、多くの企業で不可欠となっています。
研修内容の紹介
本研修は、PREP法の基本構造を定着させ、ビジネスの現場で即座に活用できる説明スキルを養成します。
■研修タイトル
PREP法徹底実践研修(https://www.recurrent.jp/listings/conveying-conveying-prep)
■受講対象
新入社員、若手社員
■身に付くスキルや目的
受講者は、結論（Point）、理由（Reason）、具体例（Example）、結論（Point）の順で構成する説明手法を理解します。結論を先に述べる習慣をつけ、話の要点を正確に伝えることが目的です。また、数字や事実を用いた客観的な根拠を示すことで、話の信頼性を強化します。
■本研修の特徴
- 結論先出しの習慣化
聞き手が最も知りたい情報を最初に提示するスキルを磨きます。
- 説得力のある構成力の強化
因果関係や具体的なエピソードを瞬時に組み立てる技術を習得します。
- 場面に応じた実践的ロールプレイ
報告や提案、依頼など、実際の現場を想定した演習を繰り返し行います。
PREP法徹底実践研修【実践を繰り返しスキルを磨く】 - 社員研修のリスキル
■研修カリキュラムの抜粋
1. PREP法の全体像とPointの習慣化
- PREP法とは何か（各要素の役割とメリット）
- 伝わりにくい説明の典型パターンの理解
- 「Point（結論）」を明確にするコツとワーク
2. ReasonとExampleの説得力強化
- 理由の作り方（因果型、比較型、リスク回避型など）
- 理由の品質基準と客観性の確保
- 数字や比喩を活用した具体例の提示方法
3. 場面別ロールプレイ
- 報告、提案、依頼、反対意見の提示など、各シーンでの実践
- 研修の振り返りとアクションプランの策定
株式会社リスキルについて
株式会社リスキルは、多種多様なニーズに応える研修プログラムを提供しています。PREP法徹底実践研修をはじめ、すべてのビジネス研修が料金一律で実施可能です。研修の準備から教材の手配までフルサポートを行い、企業の育成環境整備を支援します。
※本プレスリリースの内容は、2026年03月時点のものです。