結論から話す習慣を定着させ、説明の質を向上させる「PREP法徹底実践研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、ビジネスにおける説明力を高めるための「PREP法徹底実践研修(https://www.recurrent.jp/listings/conveying-conveying-prep)」をリリースしました。本研修は、結論から伝えるフレームワークであるPREP法を、ワークを通じて身に付ける内容です。受講者は、報告や提案などの多様な場面において、論理的で説得力のある話し方を実装します。聞き手の負担を減らし、要点を正確に伝えるための具体的な手法を提示します。

PREP法徹底実践研修【実践を繰り返しスキルを磨く】 - 社員研修のリスキル

論理的な説明力の必要性

ビジネスシーンでは、迅速かつ正確な情報伝達が求められます。しかし、前置きが長すぎる場合や、結論が不明確な説明は、聞き手にストレスを与えます。特に経験の浅い層において、根拠が不足した報告や提案が課題となるケースが見受けられます。こうした背景から、相手に納得感を与える論理的コミュニケーションスキルの習得が、多くの企業で不可欠となっています。

研修内容の紹介

本研修は、PREP法の基本構造を定着させ、ビジネスの現場で即座に活用できる説明スキルを養成します。

■研修タイトル

PREP法徹底実践研修(https://www.recurrent.jp/listings/conveying-conveying-prep)

■受講対象

新入社員、若手社員

■身に付くスキルや目的

受講者は、結論（Point）、理由（Reason）、具体例（Example）、結論（Point）の順で構成する説明手法を理解します。結論を先に述べる習慣をつけ、話の要点を正確に伝えることが目的です。また、数字や事実を用いた客観的な根拠を示すことで、話の信頼性を強化します。

■本研修の特徴- 結論先出しの習慣化聞き手が最も知りたい情報を最初に提示するスキルを磨きます。- 説得力のある構成力の強化因果関係や具体的なエピソードを瞬時に組み立てる技術を習得します。- 場面に応じた実践的ロールプレイ報告や提案、依頼など、実際の現場を想定した演習を繰り返し行います。PREP法徹底実践研修【実践を繰り返しスキルを磨く】 - 社員研修のリスキル

■研修カリキュラムの抜粋

1. PREP法の全体像とPointの習慣化

- PREP法とは何か（各要素の役割とメリット）- 伝わりにくい説明の典型パターンの理解- 「Point（結論）」を明確にするコツとワーク

2. ReasonとExampleの説得力強化

- 理由の作り方（因果型、比較型、リスク回避型など）- 理由の品質基準と客観性の確保- 数字や比喩を活用した具体例の提示方法

3. 場面別ロールプレイ

株式会社リスキルについて

- 報告、提案、依頼、反対意見の提示など、各シーンでの実践- 研修の振り返りとアクションプランの策定

株式会社リスキルは、多種多様なニーズに応える研修プログラムを提供しています。PREP法徹底実践研修をはじめ、すべてのビジネス研修が料金一律で実施可能です。研修の準備から教材の手配までフルサポートを行い、企業の育成環境整備を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年03月時点のものです。