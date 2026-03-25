「人生ぶち上げch」、登録者4.36万人突破を機に公式ホームページを開設。出演企業の募集を本格化.

株式会社One Rep

株式会社One Rep（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋本凌吾）が運営するYouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」（チャンネル登録者数4.36万人）は、2026年3月に公式ホームページ（https://buchiage.onerep.co.jp/）を開設しました。

「人生ぶち上げch」は、経営者のリアルな1日に密着するドキュメンタリー形式のYouTubeチャンネルです。ベンチャーから上場企業まで50社を超える企業の経営者に密着し、理念・ビジョン・カルチャーを映像化してきました。チャンネル登録者数は4.36万人、動画本数は311本、最高再生回数は60万回を記録しています。

今回開設した公式ホームページでは、タイアップコンテンツの詳細、導入企業の実績データ、制作フロー、出演に関するお問い合わせまでを一元的に掲載しています。動画1本で採用・ブランディング・集客を同時に実現する独自のサービス体系を、出演を検討する企業がスムーズに把握できる設計としました。

One Repは、チャンネルの成長に伴いブランディングをさらに強化するとともに、出演企業の募集を本格化します。公式ホームページを通じて、密着動画による採用・集客・ブランディングに関心のある企業からのお問い合わせを広く受け付けます。

■ 公式ホームページ情報

サイト名：人生ぶち上げch 公式サイト

URL：https://buchiage.onerep.co.jp/

公開日：2026年3月

■ 株式会社One Repについて

「最幸のキッカケを体現する」をビジョンに掲げ、密着動画制作を通じて企業の魅力を映像化するメディアカンパニー。YouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」の運営、企業ブランディング動画制作、採用動画制作、YouTube運用支援を展開。

会社名：株式会社One Rep

設立：2024年2月

代表者：代表取締役 秋本凌吾

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目15-5 エスキナビル3F

HP：https://onerep.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@人生ぶち上げch(https://www.youtube.com/@%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%B6%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92ch)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社One Rep E-mail：onerep.akimoto.ryogo@gmail.com